martedì, Dicembre 9, 2025
Vasto, Natale vastese, il centro si anima di eventi
Attualità

Vasto, Natale vastese, il centro si anima di eventi

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:«Si accende il Natale vastese nella meravigliosa cornice di un centro vestito a festa, con mercatini, luminarie ed attrazioni pensate per coinvolgere grandi e piccoli e donare loro suggestive emozioni». Commentano così l’avvio delle feste natalizie vastesi il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web.  «Le tante iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale che hanno animato da venerdì 6 dicembre il weekend dell’Immacolata – proseguono sindaco e assessore – hanno contribuito a rendere la giusta atmosfera che ha ricevuto il consenso di numeroso pubblico; iniziative ludiche per i più piccoli come il Circobus, le mascotte Disney e il villaggio di Babbo Natale, accanto all’avvio dei mercatini e della pista di pattinaggio hanno illuminato i primi giorni di festa di questo periodo speciale».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

