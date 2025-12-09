Vasto, Natale vastese, il centro si anima di eventi

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:«Si accende il Natale vastese nella meravigliosa cornice di un centro vestito a festa, con mercatini, luminarie ed attrazioni pensate per coinvolgere grandi e piccoli e donare loro suggestive emozioni». Commentano così l’avvio delle feste natalizie vastesi il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. «Le tante iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale che hanno animato da venerdì 6 dicembre il weekend dell’Immacolata – proseguono sindaco e assessore – hanno contribuito a rendere la giusta atmosfera che ha ricevuto il consenso di numeroso pubblico; iniziative ludiche per i più piccoli come il Circobus, le mascotte Disney e il villaggio di Babbo Natale, accanto all’avvio dei mercatini e della pista di pattinaggio hanno illuminato i primi giorni di festa di questo periodo speciale».

