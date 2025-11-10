Vasto, Naufragio del 1899, a Vasto Marina la cerimonia per ricordare i 21 pescatori scomparsi

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In occasione del 126º anniversario della tragedia che costò la vita a ventuno marinai, il Comune di Vasto e il gruppo ANMI “Raffaele Paolucci” promuovono una cerimonia in loro memoria – si legge sul sito web ufficiale. L’evento si terrà sabato 15 novembre 2025, alle ore 10:00, in piazza Capitano Michele Olivieri a Vasto Marina – si legge sul sito web ufficiale. Durante la cerimonia sarà deposto un omaggio floreale in ricordo dei caduti.«Il 16 novembre 1899 – affermano il sindaco Francesco Menna e l’assessore agli Affari istituzionali Nicola Della Gatta – è una delle pagine più dolorose della nostra storia, un evento che ha segnato profondamente la memoria collettiva della città di Vasto – recita il testo pubblicato online. A 126 anni da quella tragedia, in cui persero la vita ventuno marinai, rinnoviamo il nostro impegno nel ricordare il loro sacrificio e nel custodire la memoria di chi ha dedicato la propria vita al mare e alla comunità vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ricordare significa rendere onore e trasmettere alle nuove generazioni il valore del coraggio e del servizio».

