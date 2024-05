Vasto, Nel quartiere San Paolo apertura del nuovo parcheggio con 88 posti

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Da oggi sarà aperto il nuovo parcheggio, con 88 posti auto, realizzato nel popoloso quartiere San Paolo – recita il testo pubblicato online. Tra l’area principale e il piazzale esistente con limitrofa area a verde attrezzato, sono stati realizzati 2 collegamenti pedonali di cui uno gradonato e l’altro a rampa, nel rispetto delle norme sulla eliminazione delle “barriere architettoniche”. A completamento delle sistemazioni generali sono state realizzate una zona a Verde attrezzato con un percorso pedonale perimetrale e con panchine e altri elementi di arredo urbano ed uno spazio a verde centrale destinato ad attività ludico – ricreative per i bambini – aggiunge la nota pubblicata. Il sindaco Francesco Menna ha ricordato che è stato possibile realizzare questa area grazie alla partecipazione al Bando Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’esecuzione dell’intervento è un evidente potenziamento del quartiere “S. Paolo”, per questo progetto – ha detto il sindaco Menna – concepito in stretta sinergia con la realizzazione della piazza “San Paolo Apostolo”, importante luogo di incontro e socializzazione, che costituiscono un forte elemento “identitario” per l’intera area – si apprende dal portale web ufficiale. Un ringraziamento indubbiamente al parroco Don Gianni Sciorra e all’ex sindaco di Vasto Luciano Lapenna che vollero fortemente partecipare al bando, poi aggiudicato dal Comune”. “L’opera si colloca all’interno del più ampio progetto dell’Amministrazione comunale di riqualificazione del quartiere San Paolo – recita il testo pubblicato online. Subito dopo inizieremo i lavori per il rifacimento della piazza antistante la chiesa – si apprende dal portale web ufficiale. Sono in previsione i lavori di riqualificazione della villetta dinamica Falcone – Borsellino – recita il testo pubblicato online. Abbiamo molto a cuore – ha evidenziato l’assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante – questo popoloso quartiere e attraverso la realizzazione di queste grandi opere vogliamo restituire ad esso l’importanza che merita – Nello specifico, con la realizzazione del parcheggio e dell’area attrezzata connessa, si è dotato il quartiere di un’importante infrastruttura che, oltre a migliorare la qualità urbana, andrà a colmare la carenza di parcheggi auto, a beneficio soprattutto delle limitrofe strutture scolastiche e sportive presenti – precisa il comunicato. Attenzione e cura è stata inoltre – ha concluso l’assessore Fioravante – rivolta alla presenza del verde mediante la messa a dimora di nuove alberature oltre al ricollocamento di alcune esistenti, nonché la piantumazione di essenze arboree tappezzanti”. 