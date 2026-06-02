Vasto, Nicola Piovani, Rocco Papaleo, Ron tra i nomi dell’estate vastese

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Svelati i primi nomi dell’estate vastese 2026. “La rassegna ‘Musiche in Cortile’, giunta alla ventunesima edizione, ospiterà grandi nomi del panorama della cultura italiana che offriranno a tanti turisti e concittadini un programma di assoluto valore artistico”. A comunicarlo il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – si legge sul sito web ufficiale. Il primo appuntamento, il 30 luglio, con Sergio Cammariere; il 6 agosto sarà la volta del Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar alla migliore colonna sonora 1999 per “La vita è bella” di Roberto Benigni; Ron, con “Musiche e Parole” sarà protagonista il 13 agosto mentre il 17 agosto con il progetto Duet, Enzo Avitabile e Peppe Servillo ripercorreranno in chiave acustica i loro brani più iconici e quelli di altri autori a cui gli artisti sono legati – precisa la nota online. Grande chiusura, il 19 agosto, con l’istrionico Rocco Papaleo – “Si tratta di un’edizione davvero straordinaria – ha sottolineato l’assessore Nicola Della Gatta – per cui ringraziamo la preziosa collaborazione di Muzak eventi che permette alla nostra comunità di proseguire nel percorso di elevata qualità artistica assicurato nel corso degli anni da illustri presenze come quelle, tra le tante, di Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Fabio Concato, Luca Barbarossa, Vinicio Capossela, Antonella Ruggiero, Claudia Gerini, Alessandro Preziosi e Lina Sastri.”La prevendita dei biglietti, on line e nei punti vendita Ciao tickets, sarà possibile a partire dal 13 giugno prossimo, acquistabili anche con la Carta del docente

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it