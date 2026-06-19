“Vasto: Nuovi progetti edilizi depositati, Regione Abruzzo critica la mancanza di valutazione ambientale”

Nuovo cemento a Vasto, depositati altri 4 progetti edilizi per ulteriori 3 ettari di consumo di suolo. È quanto emerge da un comunicato stampa degli uffici della Regione Abruzzo, che hanno espresso una dura presa di posizione sull’operato del Comune di Vasto riguardo ai nuovi progetti edilizi presentati.

Alcuni interventi di lottizzazione ed edificazione, se realizzati, comporterebbero un ulteriore consumo di suolo per 3 ettari, che si aggiungerebbero ai già 72 ettari previsti nei dodici piani indicati nel dossier “Vasto cemento” del Forum H2O, portando il totale a oltre 75 ettari.

Gli uffici regionali hanno criticato la mancanza di valutazione ambientale strategica nei progetti presentati, sottolineando la necessità di una valutazione complessiva degli effetti cumulativi derivanti dalle diverse lottizzazioni.

Augusto De Sanctis del Forum H2O ha dichiarato: “Vasto deve programmare un restauro ambientale del proprio territorio, diminuendo il consumo di suolo e promuovendo il recupero degli edifici abbandonati e il ripristino del verde. La strada maestra è modificare radicalmente l’impostazione del Piano Regolatore.”

La documentazione presentata risulta carente anche sotto il profilo dell’impatto ambientale, con gli uffici regionali che hanno evidenziato la mancanza di una valutazione strategica degli interventi proposti.

Il Forum H2O, Italia Nostra del Vastese e Konsumer Vasto chiedono che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica non sia un mero formalismo, ma incida realmente sul futuro della città, al fine di evitare un ulteriore peggioramento della situazione ambientale.

Il comunicato cita i pareri regionali relativi ai nuovi progetti edilizi e invita a consultarli ai seguenti link:

www2.regione.abruzzo.it/content/vasto-piano-attuativo-zona-d8

www2.regione.abruzzo.it/content/comune-di-vasto-ch-piano-attuativo-di-iniziativa-privata-zona-fd-di-prg-ss16-vasto-ch

www2.regione.abruzzo.it/content/vasto-piano-attuativo-di-iniziativa-privata-zona-d7-di-prg

www2.regione.abruzzo.it/content/piano-di-lottizzazione-relativo-al-comparto-co-104-105-di-prg-vasto-ch

La situazione rimane dunque di forte preoccupazione per gli effetti che nuovi interventi edilizi potrebbero avere sull’ambiente e sul territorio di Vasto, con la necessità di adottare misure concrete per garantire la sostenibilità e la tutela del territorio.