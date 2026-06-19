- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Giugno 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualità“Vasto: Nuovi progetti edilizi depositati, Regione Abruzzo critica la mancanza di valutazione...
Attualità

“Vasto: Nuovi progetti edilizi depositati, Regione Abruzzo critica la mancanza di valutazione ambientale”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nuovo cemento a Vasto, depositati altri 4 progetti edilizi per ulteriori 3 ettari di consumo di suolo. È quanto emerge da un comunicato stampa degli uffici della Regione Abruzzo, che hanno espresso una dura presa di posizione sull’operato del Comune di Vasto riguardo ai nuovi progetti edilizi presentati.

Alcuni interventi di lottizzazione ed edificazione, se realizzati, comporterebbero un ulteriore consumo di suolo per 3 ettari, che si aggiungerebbero ai già 72 ettari previsti nei dodici piani indicati nel dossier “Vasto cemento” del Forum H2O, portando il totale a oltre 75 ettari.

Gli uffici regionali hanno criticato la mancanza di valutazione ambientale strategica nei progetti presentati, sottolineando la necessità di una valutazione complessiva degli effetti cumulativi derivanti dalle diverse lottizzazioni.

Augusto De Sanctis del Forum H2O ha dichiarato: “Vasto deve programmare un restauro ambientale del proprio territorio, diminuendo il consumo di suolo e promuovendo il recupero degli edifici abbandonati e il ripristino del verde. La strada maestra è modificare radicalmente l’impostazione del Piano Regolatore.”

La documentazione presentata risulta carente anche sotto il profilo dell’impatto ambientale, con gli uffici regionali che hanno evidenziato la mancanza di una valutazione strategica degli interventi proposti.

Il Forum H2O, Italia Nostra del Vastese e Konsumer Vasto chiedono che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica non sia un mero formalismo, ma incida realmente sul futuro della città, al fine di evitare un ulteriore peggioramento della situazione ambientale.

Il comunicato cita i pareri regionali relativi ai nuovi progetti edilizi e invita a consultarli ai seguenti link:

www2.regione.abruzzo.it/content/vasto-piano-attuativo-zona-d8
www2.regione.abruzzo.it/content/comune-di-vasto-ch-piano-attuativo-di-iniziativa-privata-zona-fd-di-prg-ss16-vasto-ch
www2.regione.abruzzo.it/content/vasto-piano-attuativo-di-iniziativa-privata-zona-d7-di-prg
www2.regione.abruzzo.it/content/piano-di-lottizzazione-relativo-al-comparto-co-104-105-di-prg-vasto-ch

La situazione rimane dunque di forte preoccupazione per gli effetti che nuovi interventi edilizi potrebbero avere sull’ambiente e sul territorio di Vasto, con la necessità di adottare misure concrete per garantire la sostenibilità e la tutela del territorio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it