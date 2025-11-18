Vasto omaggia Mario Pachioli con un evento il 24 novembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:“La nostra comunità cittadina renderà omaggio alla figura di Mario Pachioli nel luogo in cui la sua elevata capacità artistica si è dispiegata durante la sua giovinezza: quell’Istituto d’Arte dove ancora oggi tanti giovani si formano alla cultura della bellezza, con la stessa intensità che Mario profondeva in tutto ciò che realizzava – viene evidenziato sul sito web. ” Con queste parole il sindaco Francesco Menna, l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e la Dirigente Scolastica Anna Orsatti hanno annunciato l’evento che avrà luogo lunedì 24 novembre prossimo presso l’Auditorium del Polo Liceale “Pantini-Pudente”. “Si tratta di dare il giusto valore – hanno proseguito – ad un percorso umano e professionale che ha illustrato la nostra Città, destinataria da parte di Mario di un rapporto privilegiato, a cui era legato nonostante la sua opera si fosse sviluppata prevalentemente altrove – si apprende dalla nota stampa. Con la moglie Erica e la figlia Grazia, con i tantissimi amici che ne conservano un ricordo speciale, abbiamo inteso promuovere un’occasione con cui rendere permanente una ‘memoria viva’ e consegnarla ai tanti giovani artisti che con coraggio intraprendono percorsi nel medesimo campo di studi e formazione”. L’evento, che avrà inizio alle ore 10:00 e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Comune e Polo Liceale, sarà moderato dalla docente di Storia dell’arte Lina Di Biase con il contributo di Giuseppe Colangelo, scultore e docente di discipline plastico-scultoree e di Rocco Di Scipio, già Dirigente Scolastico del Polo Liceale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it