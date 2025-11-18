- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 18, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàVasto omaggia Mario Pachioli con un evento il 24 novembre
Attualità

Vasto omaggia Mario Pachioli con un evento il 24 novembre

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:“La nostra comunità cittadina renderà omaggio alla figura di Mario Pachioli nel luogo in cui la sua elevata capacità artistica si è dispiegata durante la sua giovinezza: quell’Istituto d’Arte dove ancora oggi tanti giovani si formano alla cultura della bellezza, con la stessa intensità che Mario profondeva in tutto ciò che realizzava – viene evidenziato sul sito web. ” Con queste parole il sindaco Francesco Menna, l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e la Dirigente Scolastica Anna Orsatti hanno annunciato l’evento che avrà luogo lunedì 24 novembre prossimo presso l’Auditorium del Polo Liceale “Pantini-Pudente”. “Si tratta di dare il giusto valore – hanno proseguito – ad un percorso umano e professionale che ha illustrato la nostra Città, destinataria da parte di Mario di un rapporto privilegiato, a cui era legato nonostante la sua opera si fosse sviluppata prevalentemente altrove – si apprende dalla nota stampa. Con la moglie Erica e la figlia Grazia, con i tantissimi amici che ne conservano un ricordo speciale, abbiamo inteso promuovere un’occasione con cui rendere permanente una ‘memoria viva’ e consegnarla ai tanti giovani artisti che con coraggio intraprendono percorsi nel medesimo campo di studi e formazione”. L’evento, che avrà inizio alle ore 10:00 e sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Comune e Polo Liceale, sarà moderato dalla docente di Storia dell’arte Lina Di Biase con il contributo di Giuseppe Colangelo, scultore e docente di discipline plastico-scultoree e di Rocco Di Scipio, già Dirigente Scolastico del Polo Liceale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.   

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it