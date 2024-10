Vasto ospita la Festa del cioccolato artigianale con espositori da tutta Italia

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dalle 10:00 del mattino fino alla tarda serata, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, Piazza Rossetti ospiterà la Festa del cioccolato artigianale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di un evento che si pone l’obiettivo di promuovere il consumo consapevole e responsabile di prodotti genuini e di qualità. «Siamo ben lieti di accogliere e patrocinare un evento che celebra l’eccellenza artigianale e valorizza le tradizioni del nostro Paese», dichiara il sindaco Francesco Menna – viene evidenziato sul sito web. «La partecipazione dei maestri cioccolatieri provenienti da ben dodici regioni italiane, che ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale – sottolinea Menna – rende questa manifestazione un’importante occasione per mettere in mostra la creatività e la qualità del made in Italy. Come Amministrazione – conclude il sindaco – siamo da sempre impegnati nel sostenere concretamente eventi culturali, musicali e gastronomici che attraggono visitatori da ogni angolo del territorio e rafforzano l’identità della nostra comunità». «Manifestazioni come questa – commenta l’assessore al Commercio Licia Fioravante – sono un’ottima occasione per stimolare la nostra economia – si legge sul sito web ufficiale. Grazie alla presenza di maestri cioccolatieri da tutta Italia, i nostri commercianti hanno l’opportunità di conoscere e inserirsi in un circuito virtuoso che promuove l’artigianato e le eccellenze italiane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il mio ringraziamento – conclude – va agli organizzatori dell’associazione Choco Amore, che con professionalità e passione portano avanti questo progetto». Le classi delle scuole primarie (elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (medie), sono invitate a partecipare ai laboratori gratuiti previsti dall’evento, previa prenotazione a cura dei loro insegnanti al link https://festedelcioccolato – it/prenotazione-laboratori/. La locandina è disponibile in allegato, scorrendo verso il fondo di questa pagina –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it