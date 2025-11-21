Vasto ottiene finanziamento per rafforzare la videosorveglianza

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il Comune di Vasto è stato ammesso per la prima volta alla graduatoria definitiva al finanziamento per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana – si legge sul sito web ufficiale. Grandesoddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna e dall’assessore alla Polizia locale Carlo Della Penna – si legge sul sito web ufficiale. La cifra assegnata alla città di Vasto ammonta ad Euro 104.000,00e consentirà di realizzare uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale rafforzare ed ampliare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità.“La sicurezza urbana è una componente essenziale della qualità di vita che riguarda l’intera comunità e che deve essere garantita – ha detto il sindaco Francesco Menna – in modoconcreto ed efficace non solo dalle forze dell’ordine ma anche da sistemi di videosorveglianza comunali – precisa la nota online. E’ importante ricordare i Patti da me sottoscritti con il Prefetto per determinare gliinterventi da mettere in campo”.“Dopo oltre dieci anni, intercettiamo un finanziamento strategico che ci consentirà di potenziare la rete di videosorveglianza cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Non si tratta solo di installare nuovetelecamere, – ha aggiunto l’assessore alla Polizia locale Carlo Della Penna – ma di rafforzare un sistema integrato di controllo del territorio, utile sia alla prevenzione che alla tempestivaindividuazione di comportamenti illeciti, in aggiunta alle quasi 150 telecamere esistenti. Questo intervento avrà un impatto diretto sulla sicurezza della vita dei cittadini, aumentandola percezione di controllo e contribuendo a contrastare fenomeni di criminalità e vandalismo – aggiunge testualmente l’articolo online. È un passo concreto di una strategia più ampia come tutelare i beni pubblici, valorizzare ildecoro urbano e sostenere l’azione di polizia con strumenti tecnologici avanzati, continuando a investire sulla sicurezza”.

