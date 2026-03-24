Vasto, Ottimi consensi per la rassegna corale “Passio Christi”

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:«Una rassegna che ha saputo scaldare i cuori dei tanti spettatori presenti ed immetterci in un tempo molto suggestivo quale è la Settimana Santa». Questo il commento del sindaco Francesco Menna all’evento concertistico che domenica 22 marzo 2026 si è svolto nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo – recita il testo pubblicato online. La rassegna corale “Passio Christi”, giunta alla sua venticinquesima edizione a cura della Federcori, ha visto la partecipazione del coro “Le Voci del Vastese”, del gruppo folk “Aniello Polsi” e del gruppo “Zampogne d’Abruzzo”, accompagnati per l’occasione da giovani e talentuosi musicisti. «Le tre realtà corali, meravigliosamente dirette dai maestri Maria Del Bianco, Marilena Lucci e Enzo D’Ippolito, hanno saputo – ha detto nel suo saluto l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – interpretare la particolare suggestione di questo periodo dell’anno alla luce della musica, l’arte che per eccellenza è capace di includere e armonizzare voci diverse in un’unica melodia – viene evidenziato sul sito web. Esprimo a nome del pubblico e dell’intera cittadinanza gratitudine per la passione, la dedizione, il sacrificio che ciascun corista mette a servizio della propria corale ma, soprattutto, della crescita culturale di tutta la comunità: sono semi di bellezza a cui vogliamo guardare soprattutto in tempi così difficili – Vi auguro di proseguire con rinnovato slancio e vera gioia il proprio servizio, certi del supporto di una città che sa apprezzare gli sforzi profusi».

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it