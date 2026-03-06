Vasto, Otto marzo: al centro Berlinguer un pomeriggio di riflessione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, domenica 8 marzo, a partire dalle ore 17:30 presso il Centro Berlinguer in Via Anelli n.71, la Consulta Giovanile promuove, nell’ambito del progetto Ipazia, un appuntamento dedicato alla riflessione, alla consapevolezza e alla valorizzazione della voce femminile – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa è realizzata insieme alle associazioni DaFne, Impatto, ANPI e alla CGIL Chieti, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili. Nel corso del pomeriggio sono previsti due reading tratti da “I Monologhi della Vagina”, opera simbolo del teatro contemporaneo che, attraverso testimonianze intense e spesso ironiche, affronta temi legati all’identità femminile, al corpo, alla libertà e alla dignità delle donne – Le letture saranno interpretate da Raffaella Zaccagna e Maria Cristina Minerva – Dopo i saluti del sindaco Francesco Menna, dell’assessora alle Politiche giovanili Paola Cianci e della Presidente della Consulta Giovanile Martina Potalivo, interverranno Fabiana Spadaccino (Ass. Impatto), Felicia Zulli (Ass. Dafne) e Daniela Primiterra (CGIL Chieti). «Questa giornata rappresenta un momento importante per riflettere sul valore dei diritti, della dignità- ha detto il sindaco Francesco Menna – e dell’autodeterminazione delle donne – Iniziative come questa, contribuiscono a mantenere viva l’attenzione su temi fondamentali per la nostra comunità». «Ogni anno la Consulta Giovanile dedica uno spazio di confronto e sensibilizzazione sui diritti, sull’autodeterminazione e sulle pari opportunità, – dichiara l’assessora alle politiche giovanili e all’istruzione Paola Cianci – senza ridurre l’8 marzo a una semplice ricorrenza simbolica – Questo momento nasce anche grazie al supporto di realtà impegnate nel custodire la memoria delle battaglie che hanno portato alla conquista dei diritti delle donne, nella promozione della parità di genere e nella tutela del lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie a tutte e tutti per l’organizzazione e per aver scelto un testo potente, capace di scuotere emozioni e coscienze». «La Consulta Giovanile di Vasto è entusiasta di portare in scena I Monologhi della Vagina – dichiara la presidente della CGV, Martina Potalivo – un’opera che continua a colpirci per la sua forza, la sua sincerità e la capacità di parlare anche alle nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso del progetto Ipazia, che mira a difendere e valorizzare i diritti delle donne con uno sguardo libero, contemporaneo e partecipato».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it