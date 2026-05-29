Vasto, Parcheggi a pagamento, le tariffe vigenti a Vasto Marina e a Vasto Centro

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di Vasto informa cittadini, residenti, attività commerciali e visitatori che sono disponibili i nuovi abbonamenti per la sosta a pagamento relativi a Vasto Centro e Vasto Marina – viene evidenziato sul sito web. Per Vasto Centro sono previste le seguenti tariffe:Per Vasto Marina:La modulistica può essere scaricata dal sito di Abaco Spa nella sezione dedicata ai parcheggi del Comune di Vasto (https://www.portaledelcontribuente – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/documenti/). La documentazione compilata, insieme a copia del documento d’identità, libretto di circolazione ed eventuale visura camerale, può essere consegnata all’Ufficio Sosta Abaco in Corso Nuova Italia 2 oppure inviata via mail a parcheggi.vasto@abacospa – viene evidenziato sul sito web. it allegando la ricevuta di pagamento – Gli abbonamenti saranno registrati digitalmente e non sarà emesso alcun contrassegno cartaceo – aggiunge testualmente l’articolo online. «Con questo sistema vogliamo garantire maggiore ordine, servizi più efficienti e soluzioni agevolate sia per i residenti sia per le attività economiche cittadine – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo definito tariffe differenziate e accessibili per rispondere alle diverse esigenze di residenti, operatori commerciali e turisti, semplificando al tempo stesso le procedure di rilascio degli abbonamenti», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Parcheggi Carlo Della Penna – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it