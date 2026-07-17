Vasto, Piazza Rossetti si illumina di centinaia di candele per il concerto dedicato a Pino Daniele

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Questa sera, venerdì 17 luglio alle ore 21:30, Piazza Rossetti sarà illuminata dalla luce di centinaia di candele per “Senza ‘E Te – Omaggio a Pino Daniele – Un concerto, gratuito, dedicato al repertorio del grande artista napoletano – Il pubblico potrà ascoltare le canzoni dell’indimenticabile Pino Daniele in un’atmosfera emozionante e ricca di fascino – riporta testualmente l’articolo online. Sul palco si esibiranno Alessia Martegiani alla voce, Stefano Barbati alla chitarra e Fabrizio Mandolini al sax.L’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti estivi promossi per valorizzare il centro storico di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. «Con eventi come questo – dichiara il sindaco Francesco Menna – vogliamo offrire occasioni di qualità che sappiano emozionare cittadini e turisti, valorizzando al tempo stesso uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città. La musica di Pino Daniele, unita alla magia delle candele e alla bellezza di Piazza Rossetti, renderà questa serata un momento speciale – si apprende dalla nota stampa. »«Questo spettacolo unisce arte, musica e suggestione – afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola della Gatta – contribuendo ad arricchire l’offerta culturale e turistica della città e coinvolgendo persone di ogni età.»«Sostenere iniziative di qualità nel cuore della città significa –conclude il presidente del Consorzio “Vasto in Centro, Marco Corvino – contribuire a renderlo sempre più vivo e attrattivo – recita il testo pubblicato online. Eventi come “Senza ‘E Te – Candle Experience” rappresentano un’importante occasione per valorizzare il centro storico, favorire la partecipazione del pubblico e sostenere le attività commerciali.»

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it