Vasto, polemica su convogliamento reflui al depuratore: Lega contesta superficialità assessore

Il segretario cittadino della Lega Vasto, Francesco Del Prete, ha dichiarato che la Sasi non può autorizzare il Comune di Vasto a convogliare i reflui misti al depuratore. Del Prete ha contestato le dichiarazioni dell’assessore comunale Alessandro D’Elisa sulla chiusura temporanea di Fosso Marino e sull’invio dei reflui all’impianto di depurazione gestito da altri.

Secondo Del Prete, l’autorizzazione per il convogliamento dei reflui verso l’impianto depurativo può essere data solo dal gestore dell’impianto, dopo una verifica accurata delle portate. L’assessore D’Elisa aveva dichiarato che, in accordo con la Sasi, il Comune si era fatto autorizzare per inviare le acque bianche e nere alle vasche di raccolta e poi a depurazione. Tuttavia, Del Prete ha sottolineato che qualsiasi trasferimento di reflui verso impianti depurativi richiede accordi specifici, rispetto dei limiti tabellari e autorizzazioni degli enti competenti.

Inoltre, Del Prete ha citato il Decreto Legislativo 152 del 2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L’assessore D’Elisa è stato criticato per aver adottato una soluzione tampone per il Fosso Marino senza rispettare le normative ambientali rigide. Del Prete ha concluso affermando che la superficialità dell’assessore lascia di stucco e che sul Fosso Marino si assiste da venti anni a promesse senza soluzioni definitive.