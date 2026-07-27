Vasto: polemiche Lega sulla gestione di Menna, città in declino e promesse tradite

Il segretario cittadino della Lega Vasto, Francesco Del Prete, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo alla gestione dell’amministrazione comunale guidata da Francesco Menna. Del Prete ha sottolineato che Menna sembra fare opposizione a sé stesso, denunciando le inefficienze della sua stessa giunta e mostrando l’incapacità di far rispettare le regole e garantire i servizi ai cittadini.

Secondo Del Prete, dopo nove anni di promesse tradite, Vasto è una città in declino e priva di prospettive. L’amministrazione di Menna si è concentrata su campagne mediatiche anziché risolvere i veri problemi della città, come testimoniato dalla situazione desolata di Vasto Marina rispetto ad altre località vicine maggiormente vivaci e frequentate.

Del Prete ha evidenziato la mancanza di una visione e di una guida autorevole a Vasto, dove sembra che solo i nostalgici della sinistra e chi ha beneficiato delle assunzioni comunali sostenga ancora l’amministrazione di Menna.

Il segretario cittadino della Lega ha inoltre criticato le scelte politiche di Menna, come la rinuncia a promuovere Vasto per destinare risorse ad altri scopi, e ha sottolineato la necessità di voltare pagina e restituire credibilità alla città. Del Prete ha concluso che Vasto ha bisogno di interrompere l’esperienza amministrativa di Menna per costruire un futuro migliore per la città.