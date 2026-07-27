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Politica

Vasto: polemiche Lega sulla gestione di Menna, città in declino e promesse tradite

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Il segretario cittadino della Lega Vasto, Francesco Del Prete, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo alla gestione dell’amministrazione comunale guidata da Francesco Menna. Del Prete ha sottolineato che Menna sembra fare opposizione a sé stesso, denunciando le inefficienze della sua stessa giunta e mostrando l’incapacità di far rispettare le regole e garantire i servizi ai cittadini.

Secondo Del Prete, dopo nove anni di promesse tradite, Vasto è una città in declino e priva di prospettive. L’amministrazione di Menna si è concentrata su campagne mediatiche anziché risolvere i veri problemi della città, come testimoniato dalla situazione desolata di Vasto Marina rispetto ad altre località vicine maggiormente vivaci e frequentate.

Del Prete ha evidenziato la mancanza di una visione e di una guida autorevole a Vasto, dove sembra che solo i nostalgici della sinistra e chi ha beneficiato delle assunzioni comunali sostenga ancora l’amministrazione di Menna.

Il segretario cittadino della Lega ha inoltre criticato le scelte politiche di Menna, come la rinuncia a promuovere Vasto per destinare risorse ad altri scopi, e ha sottolineato la necessità di voltare pagina e restituire credibilità alla città. Del Prete ha concluso che Vasto ha bisogno di interrompere l’esperienza amministrativa di Menna per costruire un futuro migliore per la città.

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