- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 15, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàVasto: Polemiche sul nuovo cemento a Montevecchio, ambientalisti pronti a intervenire
Attualità

Vasto: Polemiche sul nuovo cemento a Montevecchio, ambientalisti pronti a intervenire

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il sindaco di Vasto, Giovanni Menna, si trova al centro di polemiche e contestazioni da parte del Forum H2O e del Forum Ambientalista, che lo accusano di mancanza di trasparenza riguardo a progetti edilizi che prevedono la cementificazione di ulteriori aree del territorio.

Le associazioni hanno avviato accessi agli atti riguardanti i singoli interventi edilizi, in particolare quello previsto sulla collina di Montevecchio, dove si prevede la realizzazione di decine di edifici a discapito di magnifici ulivi. Questo intervento comporterebbe un consumo di suolo di quasi 60.000 mc e 18.000 mq.

Il sindaco Menna ha replicato alle accuse con slogan e insulti, senza però fornire documenti in grado di smentire i dati pubblicati dai progettisti. Le associazioni contestano inoltre il fatto che, nonostante ci siano già più di 9.000 abitazioni vuote a Vasto, si stia ancora cementificando il territorio, con conseguente svalutazione degli appartamenti esistenti.

Il presidente del Forum H2O ha dichiarato: “Abbiamo avviato ulteriori approfondimenti sui singoli piani edilizi, in particolare sull’intervento a Montevecchio, e abbiamo richiesto agli organi competenti studi sul rischio frane nella zona. È importante mantenere la trasparenza e rendere disponibili tutti i documenti relativi a questi progetti”.

Il sindaco di Vasto è stato invitato a risolvere la contraddizione tra i dati ufficiali di consumo di suolo e quelli indicati nel Rapporto ambientale del piano approvato dal comune. Il Forum H2O chiede chiarezza e una maggiore attenzione alla tutela del territorio, soprattutto di aree sensibili come la collina di Montevecchio, dove la cementificazione metterebbe a rischio il paesaggio e l’ambiente.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it