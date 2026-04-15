Vasto: Polemiche sul nuovo cemento a Montevecchio, ambientalisti pronti a intervenire

Il sindaco di Vasto, Giovanni Menna, si trova al centro di polemiche e contestazioni da parte del Forum H2O e del Forum Ambientalista, che lo accusano di mancanza di trasparenza riguardo a progetti edilizi che prevedono la cementificazione di ulteriori aree del territorio.

Le associazioni hanno avviato accessi agli atti riguardanti i singoli interventi edilizi, in particolare quello previsto sulla collina di Montevecchio, dove si prevede la realizzazione di decine di edifici a discapito di magnifici ulivi. Questo intervento comporterebbe un consumo di suolo di quasi 60.000 mc e 18.000 mq.

Il sindaco Menna ha replicato alle accuse con slogan e insulti, senza però fornire documenti in grado di smentire i dati pubblicati dai progettisti. Le associazioni contestano inoltre il fatto che, nonostante ci siano già più di 9.000 abitazioni vuote a Vasto, si stia ancora cementificando il territorio, con conseguente svalutazione degli appartamenti esistenti.

Il presidente del Forum H2O ha dichiarato: “Abbiamo avviato ulteriori approfondimenti sui singoli piani edilizi, in particolare sull’intervento a Montevecchio, e abbiamo richiesto agli organi competenti studi sul rischio frane nella zona. È importante mantenere la trasparenza e rendere disponibili tutti i documenti relativi a questi progetti”.

Il sindaco di Vasto è stato invitato a risolvere la contraddizione tra i dati ufficiali di consumo di suolo e quelli indicati nel Rapporto ambientale del piano approvato dal comune. Il Forum H2O chiede chiarezza e una maggiore attenzione alla tutela del territorio, soprattutto di aree sensibili come la collina di Montevecchio, dove la cementificazione metterebbe a rischio il paesaggio e l’ambiente.