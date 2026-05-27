Vasto, polemiche sul nuovo cemento: associazioni rispondono al sindaco Menna

Le associazioni del Vastese rispondono alle accuse del sindaco riguardanti la contestazione dei piani urbanistici del Comune di Vasto, in particolare riguardo ai nuovi piani d’area e lottizzazioni previste su circa 73 ettari di oliveti e aree verdi, con attenzione al rischio idrogeologico nella zona di Montevecchio.

Le associazioni sottolineano la mancanza di trasparenza dell’amministrazione comunale, evidenziando il mancato rispetto dei termini di legge nella risposta alla richiesta di accesso agli atti riguardanti gli studi geologici sul dissesto della collina di Montevecchio. Inoltre, la Regione Abruzzo avrebbe richiesto una revisione delle aree a rischio da anni, mentre uno studio geologico commissionato dal Comune risulterebbe ancora non reso pubblico nonostante sia stato consegnato oltre un anno fa.

Il sindaco Francesco Menna è stato criticato per non aver partecipato alle assemblee pubbliche del 15 e 21 maggio scorsi, evitando così un confronto diretto sulle questioni sollevate e preferendo rispondere con attacchi personali invece che affrontare i temi sollevati.

Le associazioni contestano il discorso del sindaco sul “verde urbano”, sottolineando che i 9 ettari acquistati nella Riserva di Punta Aderci non possono considerarsi un parco urbano in quanto si trovano in campagna, e che le aree verdi previste nei nuovi comparti risultano essere marginali rispetto all’espansione edilizia.

Le associazioni chiedono una revisione urbanistica orientata alla tutela ambientale, facendo riferimento anche alle dichiarazioni di ISPRA che definisce “non sostenibili” gli attuali tassi di consumo di suolo. A Vasto, il territorio urbanizzato sarebbe già al 15%, molto sopra la media nazionale del 7%.

Infine, le associazioni ribadiscono la volontà di contrastare l’espansione del cemento in area urbana e chiedono un confronto pubblico per affrontare le questioni sollevate.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Forum H2OItalia Nostra del VasteseKonsumer VastoLa Conviviale al numero 3683188739 o tramite e-mail all’indirizzo segreteriah2oabruzzo@gmail.com.