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Vasto: polemiche sul rischio frane a Montevecchio, Forum H2O minaccia azioni legali

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Domani si terrà presso la competente commissione consiliare del Comune di Vasto una discussione sul rischio idrogeologico nell’area di Montevecchio. Questo è quanto appreso dalla lettera di convocazione della commissione datata 15 giugno.

Il Forum H2O ha espresso la propria preoccupazione riguardo alla situazione, dopo anni di inerzia da parte del Comune. Augusto De Sanctis, portavoce del Forum H2O, ha dichiarato: “*Meglio tardi che mai, verrebbe la voglia di dire, anche se vedremo se e cosa partorirà la montagna.*”

La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità dopo un esposto presentato dalla Procura da parte del Forum H2O, un ricorso al difensore civico regionale datato 10 giugno e una diffida sulla trasparenza del 13 giugno. Il Forum H2O ha minacciato di depositare un ulteriore esposto in procura per la presunta violazione delle norme sull’accesso agli atti.

De Sanctis ha sottolineato: “*Ora l’amministrazione Menna pare far riemergere lo studio geologico che è stato gelosamente tenuto nei cassetti e che tuttora non viene reso a chi fa accesso agli atti, in piena violazione delle leggi sulla trasparenza.*”

Il Forum H2O ha anche evidenziato che si stanno moltiplicando gli interventi edilizi nella zona di Montevecchio, nonostante il rischio evidente di frane. Il Forum ha dichiarato che vigilerà attentamente su questo procedimento una volta ottenuta la documentazione necessaria.

La situazione è stata definita “deprimente” dal Forum H2O, che ha evidenziato che solo grazie al loro intervento l’amministrazione si è mossa per affrontare un problema così delicato come il rischio di frane.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Segreteria Operativa del Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua ai seguenti contatti: 3683188739, e-mail: segreteriah2oabruzzo@gmail.com.

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