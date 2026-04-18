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Vasto, ponte sul fiume Sinello chiuso: Lega denuncia silenzio della Provincia e abbandono cittadini

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La situazione di criticità del ponte sul fiume Sinello, situato nei pressi del nuovo canile municipale di Vasto, è al centro delle preoccupazioni della Lega. A denunciarlo sono Pierfrancesco Galante, vice segretario provinciale Lega Chieti, e Nicola Generoso, commissario cittadino Lega Monteodorisio.

Il ponte, fondamentale per la viabilità locale, risulta inagibile da numerosi giorni a causa di un evento meteorologico. Questa situazione sta creando disagi enormi a residenti, pendolari e attività economiche della zona.

Ciò che preoccupa maggiormente è il totale silenzio e l’assenza di comunicazioni da parte della Provincia di Chieti e degli enti competenti. I cittadini non hanno ricevuto alcuna informazione certa riguardo alle tempistiche per le verifiche strutturali, allo stato dei lavori di ripristino e a un piano concreto per risolvere il disagio.

La mancanza di trasparenza e di comunicazione appare come segno di una gestione negligente, incapace di dare risposte alle difficoltà di centinaia di persone costrette a percorsi alternativi e disagevoli. La Lega chiede che questo silenzio venga interrotto immediatamente e che vengano fornite risposte immediate e un cronoprogramma certo. Non si accetteranno ulteriori scuse o ritardi.

Inoltre, si chiede che venga reso noto cosa sia stato fatto finora per garantire la manutenzione e la sicurezza del ponte sul fiume Sinello, che versa in condizioni precarie da anni. La pazienza della comunità è giunta al limite e servono soluzioni concrete.

La Lega rimane in attesa di risposte ufficiali e di un impegno concreto per risolvere la situazione critica in cui versa il ponte sul fiume Sinello.

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