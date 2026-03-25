Vasto, Pontile riconsegnato alla città: completati i lavori ai piloni

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il pontile di Vasto Marina torna pienamente fruibile dopo i lavori di consolidamento dei piloni portanti, un intervento atteso e necessario che l’amministrazione comunale ha voluto portare avanti per garantire sicurezza, tutela della struttura e valorizzazione di uno dei simboli più amati del litorale vastese – I lavori hanno riguardato in particolare il rafforzamento dei piloni e le operazioni di manutenzione delle parti più esposte all’azione del mare e degli agenti atmosferici – aggiunge la nota pubblicata. Un intervento tecnico che consente oggi di restituire alla città un’infrastruttura più solida e sicura – «Manteniamo un impegno importante nei confronti della nostra comunità – dichiara il sindaco Francesco Menna –. Il pontile di Vasto Marina non è soltanto una struttura sul mare, ma un luogo identitario, un punto di incontro e uno dei simboli più riconoscibili della nostra costa – Con questo intervento dimostriamo come l’attenzione alla manutenzione e alla sicurezza delle opere pubbliche sia una priorità della nostra amministrazione».Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza di programmare interventi di manutenzione costanti: «Investire sulla cura delle infrastrutture significa tutelare il patrimonio pubblico e garantire qualità urbana e turistica».«Si è trattato di un intervento tecnico mirato al consolidamento dei piloni portanti, elementi fondamentali per la stabilità della struttura – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo lavorato – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante – per intervenire in modo efficace e duraturo, restituendo il pontile alla città in piena sicurezza – viene evidenziato sul sito web. La manutenzione del patrimonio pubblico è una responsabilità che questa amministrazione sta affrontando con programmazione e attenzione – si apprende dalla nota stampa. La riconsegna del pontile, prima dell’estate, rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione comunale nel prendersi cura degli spazi pubblici e nel valorizzare il lungomare di Vasto Marina, uno dei luoghi più apprezzati e frequentati dai cittadini e turisti».

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it