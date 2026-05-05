Vasto, potenziamento di polizia e polizia penitenziaria: il segnale della Lega per la sicurezza

Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega, ha espresso la propria soddisfazione per l’arrivo di nuovi agenti presso il Commissariato di Vasto e il rafforzamento della polizia penitenziaria in Abruzzo. Secondo Bocchino, si tratta di segnali concreti che vanno nella direzione giusta e che sono il risultato delle battaglie del partito sul tema della sicurezza.

Il “Piano incrementi e assegnazioni” ha portato in Abruzzo 77 nuovi operatori della Polizia di Stato, con il Commissariato di Vasto che beneficerà di nuovi innesti di personale per potenziare i servizi di controllo e prevenzione in un territorio in cui la sicurezza è particolarmente importante. Bocchino sottolinea che tali misure contribuiranno a migliorare la situazione attuale, sebbene non risolvano completamente le criticità esistenti.

Inoltre, l’arrivo di 70 nuovi agenti presso gli istituti penitenziari abruzzesi, con un incremento anche a Vasto, rappresenta un passo significativo per ridurre la carenza di personale e garantire dignità lavorativa agli operatori del comparto. Secondo Bocchino, si tratta di un segnale importante e atteso da tempo dal personale in servizio.

La Lega continuerà a monitorare attentamente la situazione affinché agli annunci seguano ulteriori interventi che consentano di garantire un presidio efficace e costante dello Stato.