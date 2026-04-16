Vasto, Premio Letterario Emily: oltre 120 le opere in gara alla quarta edizione

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il 15 marzo scorso sono scaduti i termini per la partecipazione al Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, concorso organizzato dall’Associazione Emily Abruzzo con il patrocinio del Comune di Vasto e il supporto, per il secondo anno consecutivo, della famiglia Petroro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tempo di riordinare libri e candidature ed ecco chiari i numeri della quarta edizione che, sulla scorta di quelle precedenti, confermano il successo in termini di concorrenti, superando le aspettative degli organizzatori e del direttivo – riporta testualmente l’articolo online. Sono, infatti, in totale 122 le opere partecipanti per entrambe le sezioni 1 e 2. A sottolineare il valore dell’iniziativa il sindaco Francesco Menna, che evidenzia come «manifestazioni come il Premio Letterario Emily contribuiscano a rafforzare l’identità culturale della città e a promuovere messaggi fondamentali come il rispetto e la non violenza – si legge sul sito web ufficiale. Vasto si conferma così un luogo capace di accogliere e valorizzare esperienze di alto profilo, soprattutto quando coinvolgono le nuove generazioni in percorsi di crescita e consapevolezza». «Il Premio si conferma un valore aggiunto per Vasto, che dimostra di saper essere un punto di riferimento culturale, capace di attrarre bellezza e pensiero da tutta Italia e la partecipazione crescente delle scuole ci rende orgogliosi e convinti dell’importanza del riappropriarsi del valore profondo della parola scritta da parte dei giovani – aggiunge la nota pubblicata. Buon lavoro a tutto lo staff», ha affermato la prof.ssa Teresa Maria Di Santo, presidente dell’Associazione Emily e dell’omonimo Premio – riporta testualmente l’articolo online. Parole sostenute dall’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto, Nicola Della Gatta, che conferma e sottolinea quanto «ogni libro, ogni testimonianza sia oltre che uno strumento di cambiamento, un tassello prezioso che alimenta un dialogo capace di costruire ponti di comprensione e consapevolezza; facendo sì che la lettura diventi una chiave che apre le porte del futuro, offrendo soprattutto ai giovani gli strumenti per costruire una società migliore».Alle giovani generazioni è rivolto il pensiero di Gianni e Silvio Petroro del parco acquatico Aqualand del Vasto, che confermano la loro volontà e orgoglio nel sostenere «un progetto lodevole come il Premio Letterario Emily, facendosi portavoce degli stessi ideali e principi di non violenza – si apprende dal portale web ufficiale. Una partnership sentita e guidata dalla speranza di contribuire, in qualità di una prima scuola di vita del domani per i ragazzi, nel gettare le basi per dar vita a quel cambiamento positivo della società partendo dai più giovani che dovranno affrontare le sfide del futuro». Tra le tante novità previste per la corrente edizione del concorso, finalizzate a far crescere qualitativamente il livello dell’iniziativa, c’è la figura dei presidenti di giuria: personalità importanti e qualificate in ambito letterario, artistico e culturale che da quest’anno supervisioneranno e coordineranno il lavoro magistrale e certosino svolto dai giurati. A presiedere la giuria tecnica, che leggerà e valuterà le 108 opere in gara per la sezione 1, Massimo Pasqualone: professore, critico d’arte e letterario, con al suo attivo oltre seicento pubblicazioni, consulenze scientifiche in enti pubblici e privati per la comunicazione, l’arte, la letteratura, la formazione e la cultura, giurie ed eventi in tutta Italia e all’estero nonché importanti riconoscimenti come poeta e saggista, si dichiara «estremamente soddisfatto per l’incredibile risultato raggiunto da questa edizione del Premio». Della stessa idea Luigi Bravi, professore di Filologia greca e latina nell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e presidente dell’Accademia Raffaello in Urbino, di cui, dal 2016, segue e coordina l’attività editoriale ed espositiva nonché il museo della Casa natale di Raffaello – riporta testualmente l’articolo online. «La notizia dell’alto numero di partecipanti consacra e conferma l’interesse del mondo letterario contemporaneo e dell’editoria verso una rassegna culturale che si è conquistata credito e prestigio sul piano nazionale in virtù dell’ambito tematico e del rigore procedurale dell’organizzazione», ha affermato a riguardo, aggiungendo: «La giuria di qualità, di cui coordino i lavori insieme a stimati colleghi di altri atenei e a veterani del premio, avrà il compito determinante di designare in sede di cerimonia finale il vincitore all’interno della stretta selezione operata dai colleghi della giuria tecnica, ma, per avere il polso della situazione, avrà comunque accesso a tutti i libri concorrenti per individuare quelli meritevoli di menzione – Non sarà semplice passare al vaglio queste opere che si caratterizzano per alta varietà; saranno assunti come criteri di valutazione certamente l’aderenza al tema del premio, la qualità linguistico-letteraria del testo e, non ultimo, la capacità di determinare un coinvolgimento emotivo nel lettore – I colleghi giurati ed io, nel rispetto degli scrittori e della fiducia accordata dall’organizzazione, ci assumeremo il compito di far onore al premio con un lavoro rigoroso e condiviso». La serata finale del concorso si terrà il 5 settembre a Vasto, nella cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it