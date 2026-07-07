Vasto, Premio “Luigi Marchesani”: il 9 luglio cerimonia con i vincitori

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Giovedì 9 luglio alle ore 18:30 al Teatro Rosseti di Vasto è in programma la premiazione dei vincitori della seconda edizione del Premio Marchesani – aggiunge la nota pubblicata. L’iniziativa è promossa dal Comune di Vasto in collaborazione con la Società Vastese di Storia Patria e con il patrocinio dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara – viene evidenziato sul sito web. Il riconoscimento dedicato alla valorizzazione della ricerca e della produzione scientifica e culturale ispirata all’opera e all’eredità del grande medico, storico e archeologo vastese – si apprende dalla nota stampa. Il Premio rinnova il proprio impegno nel promuovere studi e pubblicazioni che contribuiscano ad approfondire temi di carattere medico-scientifico e storico-archeologico-letterario, favorendo il dialogo tra discipline e la diffusione della conoscenza – si legge sul sito web ufficiale. Luigi Marchesani rappresenta una delle figure più illustri della storia di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Medico apprezzato, autore della Storia di Vasto, fondatore del primo Museo Archeologico d’Abruzzo e protagonista della nascita dell’Ospedale Civile cittadino, ha lasciato un patrimonio culturale e scientifico che continua ancora oggi a essere punto di riferimento per studiosi e ricercatori.«La cerimonia per la consegna del Premio Internazionale Luigi Marchesani è – dichiara il sindaco Francesco Menna – un appuntamento del calendario culturale della città. Con questa iniziativa vogliamo continuarea valorizzare una figura che ha segnato profondamente la storia di Vasto, sostenendo la ricerca, il confronto scientifico e la diffusione della cultura – La prima edizione ha confermato l’interesse che il Premio suscita ben oltre i confini regionali e ci incoraggia a proseguire lungo questo percorso – recita il testo pubblicato online. »«L’obiettivo del Premio – aggiunge l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – è favorire la partecipazione di studiosi, ricercatori e autori italiani e stranieri – precisa il comunicato. La cerimonia sarà una giornata dedicata alla cultura, alla ricerca e alla valorizzazione della storia cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Anche per questa edizione l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha confermato il proprio sostegno scientifico al Premio, rafforzando una collaborazione che contribuisce a qualificare ulteriormente un’iniziativa ormai riconosciuta nel panorama culturale nazionale».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it