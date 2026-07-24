Vasto, Premio Vasto, sabato 25 luglio la cerimonia inaugurale della 57° edizione

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:E’ in programma per domani, sabato 25 luglio alle 18:00 nei Giardini di Palazzo d’Avalos lacerimonia inaugurale del Premio Vasto, dal titolo “Mitografie Postmoderne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anacronismo, PitturaColta e realismo visionario dagli anni ’80 ad oggi”.La manifestazione, nata grazie al fondatore Roberto Bontempo, anima del Premio Vasto, segnal’avvio della nuova edizione dell’iniziativa, che conferma il ruolo di riferimento nel panoramaculturale, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere le opere degli artisti selezionati.«Il Premio Vasto rappresenta una delle espressioni – dichiara il sindaco Francesco Menna – piùsignificative dell’identità culturale della nostra città. È un appuntamento che negli anni ha saputocostruire prestigio e autorevolezza, contribuendo a promuovere Vasto come luogo di cultura,creatività e bellezza – si legge sul sito web ufficiale. Invito la cittadinanza a partecipare a questa nuova edizione, certo che saràancora una volta un’importante occasione di crescita culturale e di condivisione – recita la nota online sul portale web ufficiale. »«L’arte contemporanea è uno straordinario strumento – afferma l’assessore alla Cultura e alTurismo, Nicola Della Gatta – di dialogo e riflessione – si apprende dalla nota stampa. Il Premio Vasto continua a rinnovarsimantenendo viva una tradizione che appartiene alla storia della città e che coinvolge artisti,operatori culturali e pubblico in un’esperienza di grande valore – Ringraziamo tutti coloro che hannocontribuito all’organizzazione della manifestazione e gli artisti che, con il loro lavoro, rendonoquesta rassegna un appuntamento di alto profilo – riporta testualmente l’articolo online. »

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it