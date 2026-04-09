Vasto, Presentati i nuovi autobus ecologici e tecnologici in servizio sulle linee urbane a Vasto

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nella mattinata di oggi giovedì 9 aprile 2026 in Piazza del Popolo a Vasto sono stati presentati quattro nuovi bus Indcar Mobi Cng con alimentazione a metano acquistati con gara europea che entreranno nei prossimi giorni in servizio sulle linee urbane Tessitore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Presenti gli assessori Carlo Della Penna, Licia Fioravante, Anna Bosco, Nicola Della Gatta, Alessandro d’Elisa e Gabriele Barisano – recita il testo pubblicato online. «Continuiamo – spiega il sindaco Francesco Menna – nel percorso di miglioramento e modernizzazione dei servizi di mobilità urbana, con un intervento mirato a rendere il sistema dei trasporti sempre più efficiente, accessibile e rispondente alle esigenze di cittadini, lavoratori e visitatori – aggiunge la nota pubblicata. Stiamo portando avanti un lavoro strutturato per migliorare la mobilità cittadina – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo è costruire un sistema di trasporti più moderno, efficiente e capace di rispondere alle esigenze reali della comunità. Un ulteriore passo nella direzione di una città più organizzata, accessibile e proiettata verso il futuro». «Interveniamo – aggiunge l’assessore ai Trasporti Carlo Della Penna – sull’organizzazione del servizio, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e rendere il trasporto pubblico una reale alternativa agli spostamenti privati – precisa la nota online. Stiamo lavorando su un modello di mobilità integrato, più funzionale e orientato all’efficienza, che consenta una migliore fruizione dei servizi, con sistemi digitali moderni (mappe, eTicket, ecc.) e una maggiore qualità del servizio pubblico offerto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel rafforzare un sistema di mobilità urbana moderno e sostenibile, capace di accompagnare lo sviluppo della città e rispondere alle nuove esigenze del territorio». «La sinergia con l’Amministrazione comunale rappresenta – per Paolo Tessitore di Società Autoservizi Tessitore – un elemento centrale per il miglioramento del servizio – riporta testualmente l’articolo online. Lavoriamo per garantire standard qualitativi sempre più elevati, investendo in organizzazione, affidabilità e innovazione, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio efficiente e puntuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questi bus andranno a sostituire veicoli Euro 4, l’obiettivo è ridurre le emissioni – aggiunge la nota pubblicata. Tutti i mezzi sono dotati di un sistema di monitoraggio e conta passeggeri che consente la localizzazione del mezzo durante l’esercizio e di calcolare i tempi di arrivo alle destinazioni. I nuovi bus sono tutti dotati di pedana per facilitare la salita e la discesa di carrozzini e persone con ridotta capacità motoria».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it