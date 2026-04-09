Vasto, Presentato a Palazzo d’Avalos il libro “7 Primavere – Lettera d’amore alla diversità”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Ieri, mercoledì 8 aprile 2026, la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos di Vasto ha ospitato la partecipata presentazione del libro “7 Primavere – Lettera d’amore alla diversità” di Francesco Storto – riporta testualmente l’articolo online. Un appuntamento significativo, capace di trasformarsi in un vero momento di condivisione e riflessione collettiva sui temi della diversità, dell’inclusione e della forza delle famiglie – si apprende dalla nota stampa. Il racconto di Francesco Storto, padre, uomo e testimone diretto di un percorso complesso e straordinario, ha restituito al pubblico una narrazione sincera, priva di retorica, ma carica di umanità e coraggio – recita il testo pubblicato online. La storia, che attraversa luoghi, sfide e rinascite, fino alla diagnosi di autismo dei suoi gemelli, ha saputo accendere una luce nuova sul valore della diversità, intesa come ricchezza e opportunità per l’intera comunità. L’incontro è stato arricchito dagli interessanti interventi dei relatori Cristina Eusebi, dirigente scolastico del Comprensivo Rossetti e fondatrice dello Sportello Autismo; Germana Sorge, presidente de “Il Cireneo Srl”, Genna Di Benedetto, psicologa psicoterapeuta e analista del comportamento ed Attilio Fappiano, psicologo psicoterapeuta della Npi di Atessa – si apprende dal portale web ufficiale. A guidare il confronto è stata Fabiana Bolognese, con il coinvolgente accompagnamento musicale di Marilena La Palombara – viene evidenziato sul sito web. «L’evento ha rappresentato – per il sindaco Francesco Menna – non solo la presentazione di un libro, ma un’occasione concreta per rafforzare il senso di comunità, promuovere una cultura dell’ascolto e ribadire con forza che l’inclusione è una responsabilità collettiva, che riguarda istituzioni, famiglie e cittadini». «Appuntamenti come questo ci ricordano che la diversità non è un limite da superare, ma una realtà da accogliere e valorizzare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È nella capacità di ascoltare, comprendere e camminare insieme che si costruiscono comunità più giuste, più forti e più umane – Un incontro che ha lasciato un segno profondo, destinato a trasformarsi in consapevolezza e impegno condiviso per il futuro», ha dichiarato l’assessora Anna Bosco – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it