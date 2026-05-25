Vasto, Presentato al Centro Servizi Culturali “Un vastesissimo favolando”

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:​L’assessore Nicola Della Gatta ha dichiarato: «Questo progetto è a tutti gli effetti un modello di valorizzazione del patrimonio storico e culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Integrare la tecnologia dei qr code nelle bacheche monumentali aggiorna l’offerta turistica cittadina e rende la cultura accessibile a residenti e visitatori stranieri, coniugando memoria locale e innovazione».​«Ringrazio la maestra Mimma Di Pasquale – dichiara l’assessora all’istruzione, Paola Cianci – per il prezioso lavoro che porta avanti da anni nel campo dell’educazione e della valorizzazione culturale del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Con questo libro riesce ad avvicinare i più piccoli alla storia dei monumenti e dei palazzi storici locali attraverso il linguaggio della fantasia e della creatività, strumenti fondamentali per incuriosire le nuove generazioni e rafforzare il loro legame con la comunità e con le proprie radici – aggiunge la nota pubblicata. Come assessora all’Istruzione credo sia fondamentale costruire percorsi che portino fuori dalla scuola ciò che bambini e bambine imparano, trasformando la conoscenza in partecipazione, consapevolezza e desiderio di vivere gli spazi pubblici e culturali della città. La presenza della comunità educante e della Soprintendenza rappresenta inoltre un importante riconoscimento del valore di questo lavoro e del suo significato culturale ed educativo».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it