Vasto, Progetto Giovani: al via il corso “Educazione affettiva e sessuale” al Centro Berlinguer

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il 14 novembre, presso il Centro Berlinguer di via Anelli 71, inizierà il corso gratuito “Educazione affettiva e sessuale”, organizzato dal Progetto Giovani del Comune di Vasto – Il percorso sarà condotto dalla dottoressa Jessica Samadi, psicologa e sessuologa, e si rivolge a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 35 anni, che verrà organizzato e suddiviso per gruppi di persone in base all’età dei partecipanti – precisa la nota online. L’obiettivo è quello di promuovere una crescita consapevole e rispettosa della propria affettività, corporeità e identità mettendo al centro la persona, il consenso, l’inclusione e la tutela della salute fisica ed emotiva – viene evidenziato sul sito web. «Questa attività nasce dall’esigenza di offrire alle nuove generazioni uno spazio sicuro di confronto e riflessione – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci – in un periodo della vita in cui corpo ed emozioni attraversano profondi cambiamenti – L’educazione affettiva e sessuale non è solo prevenzione, ma anche promozione del benessere e del rispetto reciproco – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie al Progetto Giovani per aver pensato di voler supportare le persone nella costruzione di relazioni sane, consapevoli e rispettose, fornendo loro informazioni corrette e strumenti per affrontare con serenità le fasi della propria crescita».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it