Vasto protagonista del Passaporto dei Borghi: l’iniziativa di Enzo Costantino promuove territorio, cultura e accoglienza

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vasto Francesco Menna per la proposta di Enzo Costantino, originario di Paola (Cosenza) e vastese di adozione, che ha scelto di mettere la sua esperienza e la sua passione al servizio della città, attraverso il progetto Passaporto dei Borghi – precisa il comunicato. Motociclista appassionato e vincitore del Trofeo internazionale di Borghi in Moto 2025, Enzo Costantino ama ricordare che a Vasto è “rinato” grazie alle cure ricevute all’Ospedale San Pio, dopo il grave infarto nel 2011.«Enzo Costantino – ha detto il sindaco Francesco Menna – ha deciso di far conoscere Vasto a migliaia di viaggiatori e motociclisti, inserendo la città nel circuito di Passaportodeiborghi.it, il progetto che valorizza i borghi italiani, selezionati da “Donne in moto” che conta oltre sessantacinquemila iscritti in tutta Italia – si apprende dal portale web ufficiale. L’incontro di questa mattina è stata l’occasione per presentare un’iniziativa destinata a crescere: prossimamente, infatti, il progetto coinvolgerà anche l’Abruzzo e Vasto sarà tra le città protagoniste di un evento dedicato alla promozione del territorio, del turismo e delle sue eccellenze».Una storia di riconoscenza che si trasforma in un’opportunità concreta per far conoscere Vasto, attirare nuovi visitatori e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città.https://www.passaportodeiborghi.it/borghi/vasto

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it