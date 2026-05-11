Vasto protagonista dello Europe Day 2026 di Bruxelles

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Anche quest’anno una delegazione del Comune di Vasto ha preso parte alle iniziative organizzate a Bruxelles in occasione dello Europe Day 2026, nell’ambito delle attività promosse dal Comitato europeo delle Regioni, l’organo consultivo dell’Unione Europea che rappresenta gli enti locali e regionali degli Stati membri – aggiunge la nota pubblicata. Il Comitato europeo delle Regioni, con sede a Bruxelles, riunisce 329 membri e svolge un ruolo fondamentale nel garantire che le politiche e le normative europee tengano conto delle esigenze e delle realtà territoriali – precisa la nota online. Nel corso della manifestazione, il Comune di Vasto è stato presente con un proprio stand dedicato alla promozione turistica della città, della Costa dei Trabocchi e delle eccellenze enogastronomiche del territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grande interesse è stato riscontrato tra i visitatori, che hanno potuto conoscere e degustare alcune delle tipicità locali, tra cui vini, brodetto, cantucci, ventricina, formaggi e altri prodotti simbolo della tradizione vastese e abruzzese – si apprende dalla nota stampa. «Sono state centinaia le persone che si sono fermate allo stand per chiedere informazioni e materiale promozionale, manifestando interesse a trascorrere le prossime vacanze nel nostro territorio e a partire da Vasto per scoprire l’intero Abruzzo – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta -. Particolarmente positivo il riscontro legato ai collegamenti aerei internazionali, con la tratta Pescara–Charleroi che continua ad alimentare in maniera significativa i flussi turistici verso l’Abruzzo e la Costa dei Trabocchi anche nel 2026». «La presenza del Comune di Vasto a Bruxelles rappresenta un’importante occasione di promozione internazionale del territorio – hanno dichiarato, con l’assessore Della Gatta, i rappresentanti della delegazione -. Eventi come lo Europe Day consentono di valorizzare le nostre eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche davanti a un pubblico europeo sempre più interessato a forme di turismo autentico e sostenibile». «Un grazie va ai dipendenti comunali che hanno guidato con professionalità la nostra delegazione – si apprende dalla nota stampa. Il Comune di Vasto conferma così il proprio impegno nella promozione turistica e nella costruzione di relazioni istituzionali europee capaci di generare opportunità concrete per il territorio» ha concluso l’assessore –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it