Vasto, Pubblicato il calendario di eventi in programma a Vasto a dicembre e gennaio

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dopo aver illuminato il centro storico e la Marina, Vasto si prepara ad accogliere un periodo di festa ricco di emozioni e appuntamenti pensati per tutte le età. È stato infatti pubblicato il calendario degli eventi che accompagneranno la città durante le ormai imminenti festività natalizie: un programma articolato, vario e capace di unire cultura, musica, intrattenimento e tradizione – Accanto a eventi consolidati come il Santa Chiara Wine & Food Festival, il Vasto Beer Festival, la Befana vien dal mare, e al ritorno del Presepio vivente, la novità di questo calendario è la grande festa di Capodanno in piazza – si apprende dal portale web ufficiale. L’elenco completo delle iniziative è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Vasto, al link: https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/7686/allegati/natalecalendario2025-01.jpeg.Quest’anno grande attenzione è stata riservata ai più piccoli con numerosissime attività pensate per loro – «Vasto brilla – dichiara il sindaco Francesco Menna – con tantissime luci, mercatini in Piazza Rossetti pieni di colori, concerti e momenti di spettacolo che trasformeranno la città in un grande e spumeggiante villaggio natalizio – recita il testo pubblicato online. Abbiamo costruito un calendario variegato, pensato per offrire occasioni di incontro e per far vivere a cittadini e visitatori l’atmosfera speciale delle festività. La novità del Capodanno in piazza nasce dal desiderio di proporre un momento condiviso per ritrovarsi come comunità e iniziare il 2026 tutti insieme».«Un sentito ringraziamento – sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta – va a tutte le realtà culturali del territorio che con il loro contributo hanno dato vita a un programma ricco e diversificato – recita il testo pubblicato online. Esprimo gratitudine ai colleghi di Giunta, ai consiglieri comunali, agli uffici per il lavoro svolto – recita il testo pubblicato online. Il Natale è un momento prezioso per riscoprire il valore della comunità e la bellezza dello stare insieme, illuminati dal messaggio di speranza che questo periodo porta con sé. Siamo convinti che anche quest’anno il calendario degli eventi sia decisamente all’altezza delle aspettative».

