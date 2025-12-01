- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàVasto, Pubblicato il calendario di eventi in programma a Vasto a dicembre...
Attualità

Vasto, Pubblicato il calendario di eventi in programma a Vasto a dicembre e gennaio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Dopo aver illuminato il centro storico e la Marina, Vasto si prepara ad accogliere un periodo di festa ricco di emozioni e appuntamenti pensati per tutte le età. È stato infatti pubblicato il calendario degli eventi che accompagneranno la città durante le ormai imminenti festività natalizie: un programma articolato, vario e capace di unire cultura, musica, intrattenimento e tradizione – Accanto a eventi consolidati come il Santa Chiara Wine & Food Festival, il Vasto Beer Festival, la Befana vien dal mare, e al ritorno del Presepio vivente, la novità di questo calendario è la grande festa di Capodanno in piazza – si apprende dal portale web ufficiale. L’elenco completo delle iniziative è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Vasto, al link: https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/7686/allegati/natalecalendario2025-01.jpeg.Quest’anno grande attenzione è stata riservata ai più piccoli con numerosissime attività pensate per loro – «Vasto brilla – dichiara il sindaco Francesco Menna – con tantissime luci, mercatini in Piazza Rossetti pieni di colori, concerti e momenti di spettacolo che trasformeranno la città in un grande e spumeggiante villaggio natalizio – recita il testo pubblicato online. Abbiamo costruito un calendario variegato, pensato per offrire occasioni di incontro e per far vivere a cittadini e visitatori l’atmosfera speciale delle festività. La novità del Capodanno in piazza nasce dal desiderio di proporre un momento condiviso per ritrovarsi come comunità e iniziare il 2026 tutti insieme».«Un sentito ringraziamento – sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta – va a tutte le realtà culturali del territorio che con il loro contributo hanno dato vita a un programma ricco e diversificato – recita il testo pubblicato online. Esprimo gratitudine ai colleghi di Giunta, ai consiglieri comunali, agli uffici per il lavoro svolto – recita il testo pubblicato online. Il Natale è un momento prezioso per riscoprire il valore della comunità e la bellezza dello stare insieme, illuminati dal messaggio di speranza che questo periodo porta con sé. Siamo convinti che anche quest’anno il calendario degli eventi sia decisamente all’altezza delle aspettative».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it