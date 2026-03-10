Vasto, Pubblicato l’avviso per il rimborso delle rette scolastiche e delle spese per la mensa

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di rimborsi destinati alle famiglie del comprensorio territoriale dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 7 Vastese, di cui il Comune di Vasto è Ente capofila – si apprende dal portale web ufficiale. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari che hanno sostenuto spese per le rette e per il servizio di mensa scolastica dei propri figli.Le domande di rimborso dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vasto, allegando la documentazione richiesta – si legge sul sito web ufficiale. https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. vasto – ch.it/it/news/avviso-per-erogazione-rimborso-totale-o-parziale-delle-rette-scolastiche-e-dei-costi-sostenuti-per-il-servizio-mensa«Sostenere – dichiara il sindaco Francesco Menna – le famiglie significa costruire una comunità più giusta e inclusiva – Con questo avviso si continua a mettere al centro le politiche educative e sociali, offrendo un aiuto concreto».«Con questo intervento – aggiunge l’assessora all’Istruzione Paola Cianci – viene dato maggiore sostegno alle famiglie favorendo l’accessibilità ai servizi scolastici e alla mensa, che rappresentano momenti importanti di crescita, socialità e inclusione per i bambini e le bambine».«Si tratta di una misura significativa – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Anna Bosco – che va nella direzione di sostenere i nuclei familiari a prevenire e contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, attraverso l’abbattimento dei costi delle tariffe per la frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi pubblici per la prima infanzia».Le richieste dovranno pervenire al Protocollo generale del Comune di Vasto entro e non oltre il 31 marzo 2026, con una delle seguenti modalità:L’interessato potrà consegnare la domanda anche presso il proprio Comune di residenza, sempre entro il 31 marzo 2026. Sarà cura del Comune di residenza trasmettere le richieste, debitamente protocollate in entrata e in uscita, all’ECAD n. 07 – Comune di Vasto –

