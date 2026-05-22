Vasto, Pubblicato l’avviso per la co-progettazione e gestione del Centro Servizi per la Famiglia dell’Ambito sociale 7

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco informano che è stato pubblicato l’avviso pubblico per la co-progettazione e la gestione del “Centro Servizi per la Famiglia”, intervento promosso nell’ambito dell’Ambito distrettuale sociale n. 07 Vastese – «Dotiamo finalmente la Città ed il territorio di un nuovo servizio fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa mira a rafforzare i servizi di supporto alle famiglie attraverso attività di ascolto, orientamento, sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, accompagnamento educativo e inclusione sociale, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità. Con questa misura, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel potenziamento delle politiche sociali e dei servizi di prossimità dedicati alle famiglie del territorio», hanno dichiarato Menna e Bosco – aggiunge testualmente l’articolo online. L’avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore, singolarmente o in forma associata, con comprovata esperienza nel settore dei servizi sociali e familiari – precisa il comunicato. È prevista anche la partecipazione di soggetti privati all’interno di partenariati guidati da un Ente del Terzo Settore – si apprende dalla nota stampa. Il progetto avrà durata di 12 mesi e prevede un finanziamento complessivo di oltre 63 mila euro, tra risorse del Piano Regionale Integrato di Interventi a favore delle Famiglie e Fondo Nazionale Politiche Sociali – aggiunge la nota pubblicata. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 22 giugno 2026 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. La valutazione terrà conto della qualità progettuale, delle competenze professionali, della capacità di rete con il territorio e delle proposte innovative rivolte alle famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutta la documentazione è disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Vasto al seguente link: https://servizionline – hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvasto/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. aspx?P=600.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it