Vasto, Riaperta Via Porta Palazzo dopo i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:E’ stata disposta da ieri la riapertura di Via Porta Palazzo e Via Tubello, strade interessate da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul versante orientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavori, avviati nei mesi scorsi, hanno permesso di mettere in sicurezza l’area – La realizzazione delle opere e il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie hanno consentito la riapertura al traffico locale – si apprende dalla nota stampa. «La sicurezza del territorio e dei cittadini è sempre stata la nostra priorità. L’intervento sul versante orientale in zona Via Porta Palazzo rappresenta – ha evidenziato il sindaco di Vasto Francesco Menna – un’opera strategica di prevenzione e tutela, frutto di un’attenta programmazione». «I lavori di mitigazione hanno riguardato – ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante – interventi strutturali fondamentali per la stabilizzazione del versante e la regimazione delle acque meteoriche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio i residenti per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante il periodo di chiusura».

