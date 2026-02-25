- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Vasto, Riaperta Via Porta Palazzo dopo i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico
Attualità

Vasto, Riaperta Via Porta Palazzo dopo i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:E’ stata disposta da ieri la riapertura di Via Porta Palazzo e Via Tubello, strade interessate da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul versante orientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavori, avviati nei mesi scorsi, hanno permesso di mettere in sicurezza l’area – La realizzazione delle opere e il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie hanno consentito la riapertura al traffico locale – si apprende dalla nota stampa. «La sicurezza del territorio e dei cittadini è sempre stata la nostra priorità. L’intervento sul versante orientale in zona Via Porta Palazzo rappresenta – ha evidenziato il sindaco di Vasto Francesco Menna – un’opera strategica di prevenzione e tutela, frutto di un’attenta programmazione». «I lavori di mitigazione hanno riguardato – ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante – interventi strutturali fondamentali per la stabilizzazione del versante e la regimazione delle acque meteoriche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio i residenti per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante il periodo di chiusura». 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

