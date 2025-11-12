- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 12, 2025
Vasto ricorda i caduti di Nassiriya

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Oggi, 12 novembre 2025, presso il monumento dedicato ai caduti di Nassiriya in Via Salvo D’Acquisto a Vasto, si è svolta la cerimonia di commemorazione in onore degli italiani che hanno perso la vita in missioni di pace all’estero – riporta testualmente l’articolo online. Presenti il vicesindaco Licia Fioravante, gli assessori Anna Bosco, Gabriele Barisano e diversi consiglieri comunali – aggiunge la nota pubblicata. Sono intervenuti il vicesindaco Fioravante e il comandante dei Carabinieri di Vasto Mario Giacona – si apprende dal portale web ufficiale. In occasione della ricorrenza, è avvenuto l’ingresso del nuovo socio Antimo Amore nell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vasto – L’ingresso è stato presentato da Stefano Pallotta, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i giornalisti e l’Arma, evidenziando il legame tra informazione e istituzioni – precisa il comunicato. Presente anche il presidente dell’associazione, luogotenente Giuseppe Galante –  Dopo la benedizione della corona d’alloro da parte di don Giovanni Boezzi, gli alunni Tommaso, Martina e Gioia della classe 4A della scuola primaria Peluzzo (Nuova direzione didattica), hanno letto i passi di una poesia dedicata alle vittime dell’attentato di Nassiriya – «Ricordare i nostri connazionali caduti in missione significa – per il vicesindaco Fioravante – rinnovare ogni anno il valore del sacrificio, del senso del dovere e dell’impegno per la pace, soprattutto nei tempi che viviamo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questa cerimonia, infatti, vogliamo dedicare anche un pensiero di riconoscenza e un ringraziamento ai militari e ai civili che, a rischio della propria incolumità, fronteggiano molteplici e diversificate minacce in tante travagliate parti del mondo – riporta testualmente l’articolo online. È un gesto di memoria e gratitudine verso chi ha servito e serve il Paese con coraggio e impegno». 

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

