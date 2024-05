Vasto, Rigettato il ricorso per condotta antisindacale

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Giudice del Lavoro di Vasto, Dott. Aureliano Deluca, ha rigettato il ricorso per condotta antisindacale presentato contro il Comune di Vasto dal Sindacato CSA Regioni Autonomie Locali, condannando dettosindacato al pagamento delle spese legali in favore dell’ente locale – Il predetto Giudice, in sostanza, ha ritenuto del tutto infondate le pesanti accuse mosse dal Sindacato CSA neiconfronti dalla delegazione trattante di parte pubblica che, a suo dire, avrebbe posto in essere una condottaviolativa delle prerogative sindacali nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo integrativo,in relazione ad alcuni istituti contrattuali inerenti la Polizia Locale (modalità di riduzione dell’orario di lavoro,all’individuazione delle figure professionali per il riconoscimento dei buoni pasto, l’indennità di funzione)nonché in merito alle proroghe degli incarichi di Posizioni Organizzative adottate dall’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Giudice del Lavoro di Vasto, al contrario, aderendo alle argomentazioni prospettate dall’Avv. NicolinoZaccaria della Civica Avvocatura, ha ritenuto del tutto infondate le tesi del Sindacato CSA, essendo emerso,anche dalla documentazione prodotta in giudizio, che tutte le materie soggette a contrattazione sono stateoggetto di confronto tra le parti nei numerosi incontri, all’esito dei quali, infatti, è stato sottoscritto, da tuttele sigle sindacali, ad eccezione del CSA, il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo normativo edeconomico – aggiunge testualmente l’articolo online. Tanto conferma che la delegazione trattante di parte pubblica ha tenuto una condotta limpida nelle relazionisindacali, applicando correttamente gli istituti contrattuali.“Un esito quello ottenuto – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – che non ci sorprende – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo sempreconfermato la nostra disponibilità al dialogo, a dimostrarlo sono non solo gli atti ma i numerosi incontrisindacali organizzati – Approfitto di questa vicenda per elogiare pubblicamente il Segretario generale, dott.Pasquale De Falco, presidente della delegazione trattante di parte pubblica, per la professionalità e la grandecompetenza dimostrata che con impegno esercita quotidianamente il suo lavoro, nonostante il graveatteggiamento tenuto nei suoi confronti da una limitata parte delle organizzazioni sindacali territoriali.Ringrazio inoltre l’Avv. Zaccaria per il prezioso impegno profuso“.Il Giudice del Lavoro di Vasto, Dott. Aureliano Deluca, ha rigettato il ricorso per condotta antisindacale presentato contro il Comune di Vasto dal Sindacato CSA Regioni Autonomie Locali, condannando dettosindacato al pagamento delle spese legali in favore dell’ente locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il predetto Giudice, in sostanza, ha ritenuto del tutto infondate le pesanti accuse mosse dal Sindacato CSA neiconfronti dalla delegazione trattante di parte pubblica che, a suo dire, avrebbe posto in essere una condottaviolativa delle prerogative sindacali nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo integrativo,in relazione ad alcuni istituti contrattuali inerenti la Polizia Locale (modalità di riduzione dell’orario di lavoro,all’individuazione delle figure professionali per il riconoscimento dei buoni pasto, l’indennità di funzione)nonché in merito alle proroghe degli incarichi di Posizioni Organizzative adottate dall’ente – si apprende dalla nota stampa. Il Giudice del Lavoro di Vasto, al contrario, aderendo alle argomentazioni prospettate dall’Avv. NicolinoZaccaria della Civica Avvocatura, ha ritenuto del tutto infondate le tesi del Sindacato CSA, essendo emerso,anche dalla documentazione prodotta in giudizio, che tutte le materie soggette a contrattazione sono stateoggetto di confronto tra le parti nei numerosi incontri, all’esito dei quali, infatti, è stato sottoscritto, da tuttele sigle sindacali, ad eccezione del CSA, il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo normativo edeconomico – Tanto conferma che la delegazione trattante di parte pubblica ha tenuto una condotta limpida nelle relazionisindacali, applicando correttamente gli istituti contrattuali.“Un esito quello ottenuto – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – che non ci sorprende – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo sempreconfermato la nostra disponibilità al dialogo, a dimostrarlo sono non solo gli atti ma i numerosi incontrisindacali organizzati – precisa la nota online. Approfitto di questa vicenda per elogiare pubblicamente il Segretario generale, dott.Pasquale De Falco, presidente della delegazione trattante di parte pubblica, per la professionalità e la grandecompetenza dimostrata che con impegno esercita quotidianamente il suo lavoro, nonostante il graveatteggiamento tenuto nei suoi confronti da una limitata parte delle organizzazioni sindacali territoriali.Ringrazio inoltre l’Avv. Zaccaria per il prezioso impegno profuso“.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it