Vasto, Rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Amministrazione Comunale provvederà al rimborso totale o parziale della spesa dei libri di testo sostenuta dalle famiglie residenti il cui reddito annuo, individuato attraverso un I.S.E.E. in corso di validità, non sia superiore a € 15.493,71. Gli interessati a presentare domanda dovranno allegare, pena l’esclusione:• l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;• IN UN UNICO FILE la dichiarazione della libreria che espliciti in modo chiaro i dati anagrafici del richiedente, dell’alunno con la scuola e classe frequentata, i testi acquistati ed i relativi costi, e la spesa complessivamente sostenuta – si apprende dal portale web ufficiale. «Questo contributo rappresenta un aiuto importante per molte famiglie – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un sostegno importante – ha detto il sindaco Francesco Menna – volto ad alleggerire le spese scolastiche e a favorire la piena partecipazione degli studenti alla vita scolastica – si apprende dal portale web ufficiale. Invito quindi tutti gli aventi diritto a presentare la richiesta».«Ogni anno l’acquisto dei libri scolastici comporta un impegno economico significativo, soprattutto – ha aggiunto l’assessora all’Istruzione Paola Cianci – per i nuclei familiari con più figli o con situazioni economiche delicate – Garantire questo contributo significa promuovere concretamente il diritto allo studio – recita il testo pubblicato online. Sostenere le famiglie significa sostenere la scuola, e costruire una società più equa, inclusiva e capace di offrire opportunità a tutti».All’assegnazione ed erogazione dei benefici si provvederà nei limiti delle somme disponibili erogate dalla Regione Abruzzo, differenziate per la scuola dell’obbligo (Scuola Secondaria di I° grado e 1° e 2° anno di corso della Scuola Secondaria di II° grado) e per la scuola secondaria superiore (3°, 4° e 5° anno di corso della Scuola Secondaria di II° grado). Qualora i fondi concessi non dovessero consentire il rimborso totale a tutti i richiedenti aventi diritto, si procederà alla liquidazione in percentuale da stabilire in base alle domande pervenute e ritenute ammissibili in fase di istruttoria – viene evidenziato sul sito web. Sarà possibile fare domanda fino al giorno 29 marzo 2026. Le richieste dovranno essere presentate attraverso la piattaforma presente sul sito Istituzionale del Comune di Vasto https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto – recita il testo pubblicato online. ch.it/it – SERVIZI ONLINE – PRATICHE – APERTURA PRATICHE – SERVIZI SCOLASTICI – DOMANDA RIMBORSO LIBRI oppure accedendo direttamente dal seguente link: https://servizionline – si apprende dalla nota stampa. hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvasto/portale/contactcenter/elencopratiche – aspx?CCAT=SCUO&P=100Per attivare la procedura sarà necessario essere in possesso di SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

