Vasto, rinnovato il protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza per reprimere gli illeciti economici

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Oggi 19 maggio 2026, nella Sala del Gonfalone del Comune di Vasto, è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra la Città del Vasto e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, volto rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari – precisa il comunicato. Il protocollo firmato è utile, in particolar modo, ai fini del coordinamento dei controlli della posizione reddituale e patrimoniale dei beneficiari di eventuali prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Vasto, dallo Stato e dall’Unione europea – si apprende dal portale web ufficiale. Il protocollo, in breve, prevede la cessione alla Guardia di Finanza, da parte del Comune, dei dati e delle informazioni utili ai controlli – precisa la nota online. L’accordo ha una durata di tre anni – precisa la nota online. Presente, con il sindaco Francesco Menna, l’assessore ai Tributi comunali Gabriele Barisano – riporta testualmente l’articolo online. Per la Guardia di Finanza provinciale di Chieti, il documento è stato firmato dal colonnello Massimo Otranto – aggiunge testualmente l’articolo online. «Esprimo profonda gratitudine alla Guardia di Finanza – viene evidenziato sul sito web. Con il rinnovo di questo protocollo confermiamo la volontà di rafforzare la collaborazione istituzionale – spiega il sindaco Francesco Menna – per garantire più controlli e tutela delle risorse pubbliche». «È un’azione importante per assicurare trasparenza e legalità. Vogliamo tutelare, soprattutto, i cittadini che hanno realmente diritto ai benefici previsti – Grazie al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti per la disponibilità e per il costante lavoro svolto al fianco del nostro ente», ha aggiunto l’assessore ai Tributi comunali Gabriele Barisano –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it