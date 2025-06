Vasto, Seguici su

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Descrizione A seguito di un’analisi dell’ARPA Abruzzo che ha rilevato la presenza di coliformi oltre il limite di legge, nella giornata di oggi, 4 giugno 2025, è stato disposto con ordinanza del vicesindaco Licia Fioravante il divieto temporaneo di consumo umano dell’acqua a Vasto Marina, solo nell’area ricompresa a destra e a sinistra di Via Istonia, a partire dall’intersezione di Via Tubello fino alla SS 16, e nell’area ricompresa a destra e a sinistra della SS 16, nel tratto tra Via Istonia e Via dei Martiri Istriani – aggiunge la nota pubblicata. La qualità dell’acqua erogata in tutte le altre zone della città è idonea al consumo umano – riporta testualmente l’articolo online.

