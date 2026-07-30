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Vasto, Sergio Cammariere apre la XXI edizione di Musiche in Cortile

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Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Ad aprire la ventunesima edizione di Musiche in Cortile sarà Sergio Cammariere, artista tra i più apprezzati del panorama italiano – riporta testualmente l’articolo online. Pianista, compositore e cantautore – Le sue melodie, intense e raffinate, unite a una straordinaria sensibilità interpretativa, daranno il via a un’edizione che si annuncia ricca di emozioni e di grandi momenti di spettacolo – Il concerto inaugurale è in programma questa sera, 30 luglio, ai Giardini di Palazzo d’Avalos.  Nel corso degli anni, Musiche in Cortile ha portato a Vasto artisti di straordinario valore e offrendo al pubblico serate indimenticabili – precisa la nota online. Sul suo palcoscenico si sono alternati Fiorella Mannoia, Lina Sastri, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Alessandro Preziosi e tanti altri artisti del panorama nazionale della musica,  del teatro e della danza – si legge sul sito web ufficiale.  I prossimi appuntamenti in calendario:il 6 agosto il maestro Nicola Piovani, premio Oscar,il 17 agosto Enzo Avitabile con Peppe Servillo,il 19 agosto Rocco Papaleo,il 20 agosto spettacolo di tangoil 25 agosto Tosca – si legge sul sito web ufficiale.   Ingresso a pagamento – aggiunge testualmente l’articolo online.  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it

 

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