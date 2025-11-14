Vasto, Sessanta nuovi parcheggi in Via del Porto a Vasto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Sono sessanta i nuovi stalli di sosta per le auto che saranno presto disponibili in Via del Porto a Vasto, sul lato destro del senso di marcia in direzione centro città, nel tratto compreso tra il civico 75 e l’ingresso delle Cooperative “Di Vittorio”. Tutti i parcheggi saranno a strisce bianche, quindi gratuiti.«Con la creazione di questi nuovi parcheggi – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Viabilità Carlo Della Penna – intendiamo offrire una risposta concreta alle esigenze dei residenti, agevolando la sosta in un’area ad alta frequentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nei prossimi giorni, sempre su Via del Porto, sono previsti ulteriori lavori di sistemazione della carreggiata e della segnaletica orizzontale e verticale, per completare il lavoro e garantire una circolazione più sicura per tutti gli utenti della strada – si apprende dal portale web ufficiale. Nello specifico sarà effettuato il rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica delle fermate del bus. Questo intervento si aggiunge all’installazione dei carota-velox in Via del Porto che indubbiamente stanno svolgendo un ruolo di prevenzione e dissuasione con l’obiettivo di ridurre la velocità, spesso alta, in passato registrata su quel tratto di strada, teatro di diversi incidenti anche fatali».

