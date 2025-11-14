- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 14, 2025
Vasto, Sessanta nuovi parcheggi in Via del Porto a Vasto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Sono sessanta i nuovi stalli di sosta per le auto che saranno presto disponibili in Via del Porto a Vasto, sul lato destro del senso di marcia in direzione centro città, nel tratto compreso tra il civico 75 e l’ingresso delle Cooperative “Di Vittorio”. Tutti i parcheggi saranno a strisce bianche, quindi gratuiti.«Con la creazione di questi nuovi parcheggi – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Viabilità Carlo Della Penna – intendiamo offrire una risposta concreta alle esigenze dei residenti, agevolando la sosta in un’area ad alta frequentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nei prossimi giorni, sempre su Via del Porto, sono previsti ulteriori lavori di sistemazione della carreggiata e della segnaletica orizzontale e verticale, per completare il lavoro e garantire una circolazione più sicura per tutti gli utenti della strada – si apprende dal portale web ufficiale. Nello specifico sarà effettuato il rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica delle fermate del bus. Questo intervento si aggiunge all’installazione dei carota-velox in Via del Porto che indubbiamente stanno svolgendo un ruolo di prevenzione e dissuasione con l’obiettivo di ridurre la velocità, spesso alta, in passato registrata su quel tratto di strada, teatro di diversi incidenti anche fatali».

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it

 

