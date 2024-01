Vasto, SI’ ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI CULTURALI DI VASTO

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:

Accordo Regione-Comune di Vasto, D’Amario e Della Gatta: “Un percorso condiviso per la tutela e la fruibilità dei presidi culturali di Vasto” La Giunta Regionale, nella seduta dell’8 gennaio scorso, ha approvato lo schema di accordo con il Comune di Vasto per l’istituzione di una Rete Culturale cittadina, mirante alla gestione in convenzione di una Rete culturale comprendente il Polo Bibliotecario comunale “Raffaele Mattioli” e l’Ufficio Attività Culturali di Via Michetti – precisa il comunicato. “Si tratta – hanno dichiarato gli assessori alla Cultura della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario, e della Città del Vasto, Nicola Della Gatta – della prima applicazione della nuova Legge regionale sulla Cultura in materia di gestione associata dei servizi culturali – precisa la nota online. L’accordo è frutto di un virtuoso percorso di condivisione scaturito dalla necessità che tutti i presidi culturali della Città siano pienamente fruibili, soprattutto da parte della numerosa popolazione studentesca – ” L’accordo, che sarà prontamente recepito dall’Amministrazione comunale vastese e riguarderà anche l’archivio storico comunale, consentirà la piena attivazione delle strutture interessate, con l’obiettivo di migliorare la qualità di eccellenza, economicità, efficacia ed efficienza dei servizi culturali erogati nonché la più adeguata valorizzazione del consistente patrimonio archivistico e librario – “Un ringraziamento – hanno concluso i delegati alla Cultura – indirizziamo al prezioso lavoro che ha interessato i rispettivi Servizi di entrambe le Amministrazioni ai quali spetta ora la finalizzazione di tutte le procedure per rendere operativo l’Accordo – Non appena queste saranno realizzate, la progettualità verrà presentata nella sua completezza alle realtà istituzionali e culturali della Città e del territorio – “

Accordo Regione-Comune di Vasto, D’Amario e Della Gatta: “Un percorso condiviso per la tutela e la fruibilità dei presidi culturali di Vasto”

La Giunta Regionale, nella seduta dell’8 gennaio scorso, ha approvato lo schema di accordo con il Comune di Vasto per l’istituzione di una Rete Culturale cittadina, mirante alla gestione in convenzione di una Rete culturale comprendente il Polo Bibliotecario comunale “Raffaele Mattioli” e l’Ufficio Attività Culturali di Via Michetti.

“Si tratta – hanno dichiarato gli assessori alla Cultura della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario, e della Città del Vasto, Nicola Della Gatta – della prima applicazione della nuova Legge regionale sulla Cultura in materia di gestione associata dei servizi culturali – L’accordo è frutto di un virtuoso percorso di condivisione scaturito dalla necessità che tutti i presidi culturali della Città siano pienamente fruibili, soprattutto da parte della numerosa popolazione studentesca – viene evidenziato sul sito web. “

L’accordo, che sarà prontamente recepito dall’Amministrazione comunale vastese e riguarderà anche l’archivio storico comunale, consentirà la piena attivazione delle strutture interessate, con l’obiettivo di migliorare la qualità di eccellenza, economicità, efficacia ed efficienza dei servizi culturali erogati nonché la più adeguata valorizzazione del consistente patrimonio archivistico e librario – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Un ringraziamento – hanno concluso i delegati alla Cultura – indirizziamo al prezioso lavoro che ha interessato i rispettivi Servizi di entrambe le Amministrazioni ai quali spetta ora la finalizzazione di tutte le procedure per rendere operativo l’Accordo – aggiunge testualmente l’articolo online. Non appena queste saranno realizzate, la progettualità verrà presentata nella sua completezza alle realtà istituzionali e culturali della Città e del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. “

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it