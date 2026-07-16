Vasto, Si conclude a Vasto Marina il Ferroluglio, l’atteso appuntamento estivo

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Dopo la serata di ieri, caratterizzata dal coinvolgente dj set di Ivan Colangelo e Valentino Sirolli e Gioveejay, il programma propone un nuovo appuntamento all’insegna della musica e dell’intrattenimento – A partire dalle ore 22.00 il palco ospiterà “Italia che balla”, con il dj Claudio Cannizzaro e Tiago Da Silva, protagonisti di uno spettacolo pensato per coinvolgere residenti e turisti in una serata di festa e divertimento – recita il testo pubblicato online. A chiudere il Ferroluglio 2026 sarà, come da tradizione, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare, che a mezzanotte illuminerà il litorale di Vasto Marina salutando il pubblico e dando appuntamento alla prossima edizione – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it