Vasto, Sosta con disco orario al parcheggio fotovoltaico e parte del lungomare Duca degli Abruzzi

Nei prossimi giorni, subito dopo l'installazione della segnaletica stradale, la sosta nel parcheggio fotovoltaico di via Conti Ricci sarà regolata dal disco orario – L'area a pochi passi dagli edifici scolastici, il cimitero, PalaBCC e la piscina comunale è molto frequentata ed è utilizzata molto spesso per la lunga sosta dei camper e altri mezzi – precisa il comunicato. Al fine di garantire un regolare ricambio di sosta con ordinanza dirigenziale è stata disposta l'istituzione del disco orario per massimo tre ore – si apprende dalla nota stampa. Stesso provvedimento interesserà anche Vasto Marina in particolare la zona Lungomare Duca degli Abruzzi, direzione da nord verso sud, tratto compreso dall'intersezione con Piazza della Guardia costiera fino all'incrocio con via Alberto e Valeriano Mileno – "In questo spazio si riscontra soprattutto durante il periodo estivo un elevato traffico veicolare, le aree di sosta sono utilizzate anche dai fruitori dei numerosi stabilimenti balneari ed esercizi pubblici presenti nella zona – si apprende dal portale web ufficiale. I parcheggi, a causa soprattutto di automobilisti che lasciano le vetture in sosta per l'intero giorno non sono sufficienti, pertanto con l'istituzione del disco orario – hanno evidenziato il sindaco Francesco Menna e l'assessore alla gestione del piano parcheggi Carlo Della Penna si avrà un regolare ricambio di sosta delle auto evitando la permanenza per lunghi periodi".

