Vasto, Stop ai mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia di Punta Penna fino al 1° luglio

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:«Il 27 e il 28 febbraio 2026 – dichiara il sindaco Francesco Menna – il Comune di Vasto ha effettuato un intervento di pulizia della spiaggia di Punta Penna per rimuovere il materiale organico spiaggiato prima dell’entrata in vigore dei norme di salvaguardia previste per la Zona Speciale di Conservazione». L’intervento è stato eseguito all’interno della Riserva Naturale di Punta Aderci, una delle aree naturalistiche più importanti della costa abruzzese, proprio con l’obiettivo di coniugare la fruizione dell’arenile con la salvaguardia degli habitat naturali, la rimozione della legna spiaggiata è stata effettuata fino al cartello che indica il tratto di spiaggia dove è prevista esclusivamente la raccolta manuale dei rifiuti senza prelievo di materiale organico – riporta testualmente l’articolo online. «Da questo momento e fino al 1° luglio – aggiunge l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – non sarà più possibile intervenire con mezzi meccanici sull’arenile, proprio per garantire la protezione della fase di nidificazione del Fratino – recita il testo pubblicato online. Eventuali interventi potranno avvenire solo con pulizia manuale, nel pieno rispetto delle prescrizioni regionali e delle finalità di conservazione della Riserva di Punta Aderci – precisa la nota online. Le immagini mostrano l’attuale situazione della spiaggia, la parte iniziale, verso il molo, libera e fruibile in sicurezza, mentre tutto il resto della spiaggia è lasciato con gli elementi tipici degli ecosistemi costieri che contribuiscono anche all’equilibrio ambientale della spiaggia».

