Vasto, Stop vendita per l’asporto di bevande in contenitori di vetro

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Vasto informa la cittadinanza che, dal 27 giugno al 1° ottobre 2026, è stato disposto con ordinanza sindacale il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro – Per gli esercenti, l’ordinanza prevede il divieto di vendere o somministrare per asporto qualsiasi bevanda in bottiglie o bicchieri di vetro e contenitori in latta fuori dai locali – precisa il comunicato. Si potranno utilizzare questi recipienti all’interno dei locali, nonché nelle aree in concessione (come dehors e tavolini esterni). Per l’asporto, sarà invece possibile utilizzare bicchieri monouso in carta o plastica – Per l’asporto per consumo domestico il divieto non trova applicazione e pertanto gli esercenti potranno vendere bevande in contenitori di vetro – riporta testualmente l’articolo online. L’ordinanza dispone inoltre la pulizia degli spazi esterni (marciapiedi, strade, aree occupate) prima della chiusura; il posizionamento di contenitori per i rifiuti facilmente accessibili; l’obbligo di informare i clienti sulle nuove regole e di contattare tempestivamente le forze dell’ordine in caso di clienti molesti, ubriachi o minorenni che richiedano alcolici.Per i clienti, l’ordinanza prevede il divieto di uscire dai locali o dalle aree in concessione con bicchieri o bottiglie di vetro o lattina; il divieto di abbandonare questi contenitori su suolo pubblico; l’obbligo di utilizzare gli appositi bidoni per la raccolta differenziata e il divieto di consumare bevande in vetro in parchi, giardini, aiuole, e aree verdi attrezzate – I clienti dovranno evitare, infine, gli assembramenti davanti ai pubblici esercizi.L’inosservanza delle disposizioni espone al rischio di incorrere in una sanzione con importo minimo pari a € 150,00.«Questa ordinanza, sollecitata dalle forze dell’ordine per assicurare maggiore sicurezza e decoro, non intende frenare la vita sociale né la libera iniziativa, bensì costituisce un gesto di responsabilità nei confronti della nostra comunità. Il rispetto delle regole, a Vasto come ovunque in Italia, resta la base fondamentale per una convivenza civile, la tutela della salute pubblica, la protezione dei più fragili e la salvaguardia del decoro della nostra amata città», ha sottolineato il sindaco Francesco Menna – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it