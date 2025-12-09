Vasto, Tanti cittadini all’inaugurazione della mostra “21”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Una Pinacoteca gremita di pubblico ha salutato la presentazione della mostra d’arte contemporanea “21”, che il sindaco Francesco Menna, presente assieme all’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta, ha inaugurato domenica 7 dicembre scorso alla presenza degli artisti protagonisti – aggiunge la nota pubblicata. La cerimonia inaugurale è stata coordinata da Roberta Presenza e ha visto l’intervento del curatore Giuseppe Muzii. Il primo cittadino ha ringraziato l’assessore Nicola Della Gatta e Giuseppe Muzii per aver garantito continuità e nuovo slancio ad “un’esperienza collettiva che celebra la creatività del nostro territorio – Ventuno artisti locali, ognuno con un linguaggio unico e una visione capace di raccontare il presente attraverso materiali, forme e sperimentazioni, saranno protagonisti dell’offerta culturale del Natale vastese”. “Palazzo d’Avalos – ha detto nel suo intervento l’assessore Nicola Della Gatta – custodisce il patrimonio di valore che tanti concittadini donano alla nostra comunità con la loro arte – si apprende dalla nota stampa. ‘21’ è un percorso abilmente strutturato dal caro Giuseppe Muzii, un mosaico di esperienze artistiche che, sono certo, saprà affascinare tanti concittadini e turisti – aggiunge la nota pubblicata. Grazie di cuore agli artisti selezionati per la generosità con cui hanno sposato questo progetto e, soprattutto, perché hanno scelto di mettere in circolo la loro sapienza testimoniando, in particolare ai giovani che cercano il loro posto nel mondo, che ogni passione deve essere accolta, valorizzata e restituita, come dono, a quanti condividono con noi il cammino della vita». “Ringrazio il sindaco Menna e l’assessore Della Gatta – ha dichiarato il curatore Giuseppe Muzii – che mi hanno permesso di organizzare questo secondo ‘21’. Ho cercato nuovi artisti così come cercavo le conchiglie più belle sulla battigia, ho rivolto un’attenzione particolare alle donne da sempre, purtroppo ingiustamente, relegate ad un ruolo di secondo piano rispetto agli uomini ed in questa mostra ho equamente diviso entrambi i sessi – Vasto ed il suo territorio sono ricchi di fermenti creativi e sta riconquistando il suo ruolo di ‘Atene degli Abruzzi’, e lo deve anche a questi artisti.” L’esposizione si apre con un omaggio agli indimenticabili fratelli artisti, Gaetano e Peppino Casanova – Foto di Costanzo D’Angelo

