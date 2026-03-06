Vasto, Tari: per le utenze domestiche slitta a giugno la scadenza della prima rata

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Per il 2026 il Comune di Vasto utilizzerà per le scadenze TARI, la rateizzazione in n. 4 rate e in via eccezionale, al fine di consentire l’applicazione del bonus sociale rifiuti, la prima rata delle UTENZE DOMESTICHE avrà scadenza il 30 giugno 2026 e non il 31 marzo – riporta testualmente l’articolo online. Per le UTENZE NON DOMESTICHE (negozi, uffici, alberghi, ristoranti ecc.), essendo non interessate al riconoscimento del bonus sociale rifiuti, la scadenza della prima rata è invariata al 31marzo 2026. «Il provvedimento è stato deciso – dichiara il sindaco Francesco Menna – per consentire di applicare correttamente il nuovo bonus sociale rifiuti, previsto dalla normativa nazionale, evitando ricalcoli o rettifiche nelle bollette dei cittadini – Attualmente non è possibile individuare automaticamente i beneficiari del bonus pertanto abbiamo deciso con delibera di giunta di rinviare la scadenza della prima rata al mese di giugno, così da garantire che l’eventuale agevolazione venga riconosciuta nei tempi previsti – precisa il comunicato. Una decisione voluta per assicurare ai cittadini di poter ottenere le agevolazioni e allo stesso tempo garantire la stabilità finanziaria dell’Ente». «Il posticipo della prima rata della TARI per le utenze domestiche nel 2026 è una scelta necessaria per garantire ai cittadini il corretto riconoscimento del bonus sociale rifiuti – precisa il comunicato. Il meccanismo del bonus – spiega l’assessore ai Tributi, Gabriele Barisano – prevede che i Comuni ricevano attraverso i flussi informativi nazionali collegati a INPS e SGATE i nominativi dei beneficiari, così da poter applicare automaticamente l’agevolazione negli avvisi di pagamento – Al momento questi dati non sono ancora nella piena disponibilità dell’Ente e procedere subito con l’emissione delle bollette per le utenze domestiche avrebbe significato rischiare successive correzioni, ricalcoli o rimborsi – precisa il comunicato. È importante chiarire – aggiunge l’assessore – che si tratta esclusivamente di uno slittamento della prima scadenza per le utenze domestiche – si apprende dalla nota stampa. Per il 2026 le rate sono state fissate nelle seguenti date: 30 giugno 2026, 31 agosto 2026, 30 settembre 2026 e 15 dicembre 2026, come riportato nella delibera approvata dalla giunta – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo ritenuto più corretto attendere i dati necessari e garantire che il beneficio venga riconosciuto in modo automatico e senza errori – aggiunge la nota pubblicata. Resta confermata la scadenza del 31 marzo 2026 per le UTENZE NON DOMESTICHE, che non sono interessate dal bonus. Desidero inoltre ringraziare il sindaco e tutta la giunta comunale per aver condiviso e approvato questa scelta, che nasce dalla volontà di tutelare i cittadini e di assicurare una gestione corretta e responsabile della TARI. Si tratta quindi di una decisione tecnica e di buon senso – conclude Barisano – che punta a garantire equità, trasparenza e una gestione ordinata del tributo nel rispetto delle norme e degli equilibri finanziari dell’Ente».

