Vasto, Teatro Rossetti, al via la stagione concertistica e di prosa 2025-2026

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale: “Un ricco calendario che realizza un’offerta in grado di riscontrare molteplici gusti garantendo l’elevata qualità culturale che la nostra comunità è solita accogliere nel meraviglioso scrigno del Teatro Rossetti.” Con queste parole il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta annunciano il programma della stagione concertistica e di prosa 2025/2026.A partire dalle ore 10:00 di oggi, lunedì 17 novembre, si potranno effettuare gli abbonamenti sia online (diyticket.it) (www.teatrorossetti.it) che in presenza presso la sede di “Do It Yourself” in via Alfieri, 35 a Vasto (quarto piano – tel. 06.0406). Sede che rimarrà aperta anche le settimane seguenti il lunedì e il giovedì ore 10:00 -13:00 /15:00-18:00.“Soltanto una settimana ci separa dal Concerto di inaugurazione della Stagione Concertistica (domenica 23 novembre alle ore 18:00) che avrà l’onore di accogliere Roberto Plano, uno dei più apprezzati pianisti sulla scena internazionale” dichiarano il Presidente e il Direttore Artistico del Polo Culturale della Città del Vasto, Annamaria Di Paolo e Raffaele Bellafronte – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Poi, secondo il calendario, presenze illustri provenienti da tutto il mondo si alterneranno sullo storico palco del Teatro Rossetti e, come da tradizione consolidata, tanti saranno i linguaggi della musica proposti: dalla musica ‘colta’ al Jazz e alla world music con una infinità di sfumature diverse – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”“Altrettanto affascinante – proseguono – sarà la Stagione di Prosa che sarà inaugurata Giovedì 18 dicembre alle ore 21:00 con un grande spettacolo “Mercoledì delle Ceneri” della Compagnia Fort Apachedi Valentina Esposito – riporta testualmente l’articolo online. Anche la prosa offrirà spettacoli di assoluto livello sia per gli artisti proposti sia per i temi che saranno trattati.”

