Vasto, Terminati i lavori di riqualificazione e consolidamento di un tratto di via S. Lucia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale: E’ terminata la riqualificazione di via Santa Lucia a Vasto, grazie ad un finanziamento, completamente garantito da fondi Ministeriali, di € 1.800.000,0 di cui il Comune di Vasto è risultato beneficiario – recita il testo pubblicato online. “Non è stato semplice assicurasi i finanziamenti ma grazie all’impegno nel sollecitare l’interesse al progetto è stato possibile ottenere l’ingente somma che ha consentito di riqualificare e consolidare un’area dove – ha evidenziato il sindaco 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐞𝐧𝐧𝐚 – da tempo si registravano criticità, soprattutto sul marciapiede che presentava delle numerose e profonde lesioni – aggiunge la nota pubblicata. E’ intento di quest’Amministrazione chiedere ulteriori somme per poter procedere anche con altre aree della stessa zona e riuscire magari nel completamento della strada uniformando tutta la via – viene evidenziato sul sito web. Intanto siamo riusciti a garantire altri parcheggi, necessari soprattutto per gli utenti dell’ospedale e dei vicini uffici dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza – viene evidenziato sul sito web. Sono certo che questa riqualificazione sia apprezzata anche da tanti sportivi che frequentano questa strada per le attività all’area aperta, e da oggi oltre al bellissimo panorama potranno usufruire di uno spazio nuovo e comodo”. “I lavori sono stati riconsegnati con largo anticipo sulla tabella di marcia, questo grazie alla grande professionalità dei tecnici dell’ufficio Lavori pubblici e alla ditta EdilFlorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’opera di importante riqualificazione e consolidamento – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici 𝐋𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐨𝐫𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 – di una parte di strada panoramica molto frequentata – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo ricevuto molto apprezzamento da parte dei residenti che hanno sopportato qualche disagio e per cui ci scusiamo e da parte dei tanti frequentatori e sportivi soliti passeggiare su Via Santa Lucia godendo della splendida vista – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo portato a casa un risultato molto importante atteso da anni dalla comunità vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo già al lavoro per reperire altro finanziamento per estendere l’area di intervento consolidando e riqualificando un altro pezzo di questa bellissima strada”.

