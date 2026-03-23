Vasto, Torna il Presepe pasquale a Palazzo Mattioli

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:In concomitanza con le imminenti festività pasquali Palazzo Mattioli, sede dell’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, torna ad ospitare il Presepe pasquale curato da Monica Notaro e Giuseppe De Felice – L’esposizione sarà visitabile fino al 12 aprile 2026 nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 18:00 alle ore 20:30; la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:30. L’ingresso è libero – riporta testualmente l’articolo online. «Si rinnova – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – un’occasione di crescita culturale a beneficio di tanti concittadini e turisti che, nelle prossime settimane, visiteranno la nostra bellissima città e potranno ricevere, attraverso questa mostra, un segno dell’estro creativo di cui siamo capaci». Presente all’inaugurazione, insieme a Don Nicola Fioriti, parroco di San Marco Evangelista, l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta che nel suo indirizzo di saluto ha ringraziato «gli amici Monica e Giuseppe per aver scelto di donare la propria arte, il proprio tempo, la propria sensibilità all’intera comunità cittadina, in particolare ai giovani che stanno cercando il loro posto nel mondo: questo splendido risultato, per il secondo anno consecutivo, ci dice che ogni passione deve essere accolta, valorizzata e restituita a quanti condividono con noi il cammino della vita». «Una seconda edizione completamente rivisitata che si arricchisce di elementi e affronta con sguardo rinnovato i fatti storici della fine della vicenda umana di Gesù, qualificandone i simboli e introducendo scene di vita quotidiana», hanno spiegato gli autori che nell’occasione inaugurale hanno ringraziato, oltre all’Amministrazione comunale, tutti coloro, parenti ed amici, che a vario titolo hanno collaborato nella realizzazione di un’iniziativa artistica di grande valore pedagogico «dedicata all’indimenticabile e dolcissimo Mattia Di Iorio».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it